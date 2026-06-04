Corporación Hijos de Rivera impulsa su crecimiento global desde la diferenciación, la internacionalización y la diversificación

Corporación Hijos de Rivera alcanzó en 2025 una facturación de 945 millones de euros, un 6,7% más que en el ejercicio anterior, consolidando así un crecimiento global con propósito impulsado por su nueva fábrica de Morás (Arteixo), la diferenciación en su modelo de negocio, la internacionalización y la diversificación.

La compañía comercializó durante el pasado ejercicio 569 millones de litros de cerveza (un 4,4% más que en 2024) y 253 millones de litros de agua (un 6,45% más que en el año anterior). Estrella Galicia continúa liderando la oferta cervecera de la Corporación, acompañada por la gama 1906 -reconocida en los World Beer Awards como una de las más completas del panorama cervecero mundial-, por las referencias sin alcohol y por nuevas propuestas como Rivera Reposada, que honra el legado familiar y concentra 120 años de tradición cervecera en una receta única. Por su parte, el negocio de aguas siguió creciendo de manera muy destacada de la mano de marcas como Cabreiroá, Agua de Cuevas, Fontarel y AUARA, consolidando así el posicionamiento de la compañía más allá de la cerveza.

Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, ha compartido estos resultados, así como las principales líneas de actuación de la compañía en el marco de su actual ciclo estratégico 2025 – 2027, en un encuentro celebrado en las nuevas instalaciones productivas de Morás, inauguradas en junio de 2025.

“2025 ha sido un año en el que hemos seguido consolidando nuestro crecimiento sobre cuatro focos principales: la diferenciación en nuestra manera de hacer las cosas; una internacionalización gradual y con sentido, la diversificación de nuestro portfolio para hacerlo más completo y singular y el impacto positivo”, ha señalado Ignacio Rivera.

Sobre el contexto en el que opera la compañía, el presidente ejecutivo de la empresa familiar gallega ha subrayado que “si bien el sector cervecero sigue viviendo un momento de ligera reducción y cambio en los hábitos de consumo, gustos y exigencias, en Corporación Hijos de Rivera hemos vuelto a demostrar que se puede crecer priorizando la generación de impacto positivo y el fortalecimiento de una organización cada vez más global, pero con raíces e identidad sólidas”.

Morás, inversiones desde el origen

La inversión a medio y largo plazo se ha mantenido como uno de los pilares estratégicos de Corporación Hijos de Rivera. En 2025, el grupo destinó 170 millones de euros a la mejora y desarrollo industrial, logístico y operativo.

La puesta en marcha de la nueva fábrica de Morás representa un hito clave en este proceso. La inversión total en su fase inicial, desde 2022, ha sido de 280 millones de euros. Estas instalaciones refuerzan la capacidad productiva y la fortaleza logística de la compañía y, siendo uno de los principales proyectos del sector cervecero a nivel español y europeo, la preparan para su despliegue tanto en el mercado nacional como en el internacional. “Morás representa perfectamente el compromiso con nuestro origen desde el que queremos crecer”, apuntó el presidente ejecutivo de la Corporación.

Igualmente, en 2025 terminaron las obras de la nueva sede corporativa global de la empresa, también en A Coruña, frente a la fábrica de Agrela, oficinas que se inaugurarán en las próximas semanas.

Expansión internacional gradual

Por lo que se refiere a la evolución del negocio internacional de la compañía, volvió a situarse entre los principales motores de su crecimiento. Corporación Hijos de Rivera continúa reforzando su presencia global en más de 80 países y desarrollando estructuras propias en mercados estratégicos, con sólida tradición y cultura cervecera. Con la filial de Italia, que comenzó a operar en 2025 y fue recientemente anunciada, ya son 11 las que cuenta la cervecera gallega.

Crecimiento inorgánico y diversificación

En relación al crecimiento inorgánico, durante el pasado ejercicio, Corporación Hijos de Rivera incorporó a la compañía a Basqueland Brewery Company, galardonada como Mejor Cervecera del Año en cuatro ocasiones en el Barcelona Beer Challenge, así como a Destilerías Vánagandr, premiada como mejor ginebra del mundo en 2024 y doble oro en 2025 en el International Spirits Challenge.

Estas operaciones se suman al desarrollo de nuevas propuestas de diversificación de su oferta en distintas categorías, desde bebidas funcionales, como Fontarel Next H2.0, hasta bebidas premium como el primer spritz ready to drink Amara Brava o el tirador de cerveza doméstico Huebox, que explora nuevos momentos de consumo. Más de una decena de nuevas propuestas con miras a construir un portfolio cada vez más diversificado y diferencial.

Impacto positivo

A su vez, el compromiso con la generación de impacto positivo forma parte del ADN de la compañía y se materializa de forma transversal en todos los ámbitos del negocio y la cultura de la organización. El 63% del total de la energía térmica consumida, por ejemplo, procede de fuentes renovables (biogás y biomasa) (Alcance 1) mientras el 100% de la energía eléctrica de la empresa es renovable (Alcance 2).

En cuanto al trabajo con los aliados de la compañía, que cobran especial peso en Hijos de Rivera, aguas arriba el 88% de sus compras se realiza a proveedores locales ubicados en la Península Ibérica mientras que, aguas abajo, en relación al canal HORECA, se ha impulsado la puesta en marcha de más de 800 Cervecerías Circulares en toda España.

Finalmente, el crecimiento de la actividad de la organización también se refleja en el empleo directo e indirecto generado por la misma. A cierre de 2025, Corporación Hijos de Rivera contaba con 2.168 personas en plantilla, un 6,1% más que el año anterior, manteniendo además una fuerte apuesta por el empleo estable, con un 94,5% de contratos indefinidos. Esta filosofía ha sido ampliamente reconocida por estándares externos como son Top Employers o Great Place to Work, además de la certificación BCorp.

“Porque nos importa crecer”, aseguró Ignacio Rivera durante su intervención, “pero mucho más nos importa crecer bien”.