‘Inducción por shock’, la salvaje distopía por la que todo el mundo habla otra vez de Chuck Palahniuk (‘El Club de la lucha’)

Chuck Palahniuk vuelve a estar en boca de todo el mundo, por Inducción por shock. El autor de El club de la lucha ha conseguido una vez más llamar la atención del público con una de sus historias, en este caso una salvaje y provocadora distopía que juega con la hipnosis y su tono perturbador para construir una sátira que ha conquistado a la crítica.

Inducción por shock cuenta cómo los alumnos más brillantes y prometedores de un instituto de reputación impecable empiezan a desaparecer. En un principio, todos los casos parecen suicidios.

Desde que nacen, los jóvenes son observados, clasificados y evaluados por una plataforma secreta en la que multimillonarios rastrean y pujan por ellos, en función de su talento y singularidad. Con la adquisición de los derechos de explotación, compran toda su vida para destinarlos a puestos de la más alta responsabilidad al frente de importantes compañías o, incluso, países.

Palahniuk repite con esta vigésima novela la fórmula transgresora de El club de la lucha (1996), libro con el que irrumpió en el panorama literario y cuya adaptación cinematográfica de David Fincher se convirtió también en una obra de culto, protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton.

La crítica literaria ha subrayado cómo Chuck Palahniuk ha recuperado en Inducción por shock el pulso narrativo de sus mejores obras, con el que acostumbra a provocar una incomodidad buscada en el lector. Según Variety, en Inducción por shock «Palahniuk reinventa su estilo de escritura con una breve novela que avanza a un ritmo vertiginoso, con muchas ideas profundas y humor negro». Daily Mail Scottish Bureau la define como «cruda, punk e innegablemente enérgica». «Una mezcla de El Show de Truman, Los juegos del hambre y Euphoria con un toque de Alicia en el País de las Maravillas. Jodidamente gloriosa», destaca Bloody Disgusting.

Con una prolífica carrera a sus espaldas, que incluye también colecciones de relatos y novelas gráficas, Chuck Palahniuk está considerado un autor de culto. Ahora carga contra la sociedad de consumo, el poder, la mentira de la libertad de elección, el precio del talento y el sometimiento, mediante una historia en la que los sueños por prosperar alimentan la construcción de un nuevo sistema de clases.

El autor de títulos como Asfixia o Snuff plasma en Inducción por shock una realidad sórdida, la de los adolescentes con vidas complicadas que acaban siendo captados por la organización secreta, en la que los multimillonarios compran su talento y su vida en esta novela con la que todo el mundo vuelve a hablar de Chuck Palahniuk.