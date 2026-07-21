La emoción de Antonio Muelas en RNE da la vuelta al mundo: su narración del gol de Ferran llega hasta la BBC

La victoria contra Argentina en Nueva Jersey que otorgó a la selección española su segunda Copa Mundial también dejó una narración inolvidable para RNE. El sentimiento con el que Antonio Muelas narró el gol de Ferran Torres en Tablero Deportivo ha traspasado fronteras, hasta el punto de que la BBC se hizo eco del momento, que pasaba automáticamente a formar parte de la historia de la radio pública.

«Así ha sonado en Radio Nacional de España»: las palabras de la locutora de la BBC daban paso a la épica narración de Antonio Muelas, el encargado de poner voz al minuto 106, con el delantero de Foios como protagonista de un gol que marca un antes y un después en nuestro fútbol. En la cabina de narradores, el éxtasis de Antonio Muelas culminó en lágrimas de emoción cuando fue consciente de que acababa de retransmitir el segundo tanto más importante de su carrera, junto al de Andrés Iniesta ante Holanda en Sudáfrica 2010.

Pero no fue el único hito radiofónico que tuvo lugar durante la retransmisión del España – Argentina en RNE. Junto a Antonio Muelas se encontraba Silvia Verde, la primera mujer que ha presentado Tablero Deportivo en una final mundialista. Silvia Verde condujo el programa desde el estadio de Nueva York durante las ocho horas de programa especial, entre las 18:00 y las 02:00, acercando toda la emoción de la gran final, las celebraciones y las reacciones al triunfo del combinado de Luis de la Fuente.

Para celebrar la consecución del título, RNE ofreció este lunes durante la tarde y la noche una edición especial de Tablero deportivo entre las 18:00 y las 00:00 emitida de forma simultánea en Radio 1, Radio 5 y Radio Exterior de España, con puntos de retransmisión situados a lo largo de todo el recorrido del autobús de la Selección por el centro de Madrid.