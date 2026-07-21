Sánchez aprovechó su salida al mundial para reactivar la relación con Argelia para comprar gas

España ha cerrado un acuerdo político con Argelia para aumentar las importaciones de gas procedentes de este país y que ejemplifica la plena recuperación de la interlocución bilateral tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental. En consecuencia, España y Argelia han acordado celebrar en octubre su primera reunión de alto nivel desde hace ocho años.

Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la República Argelina Democrática y Popular, Abdelmadjid Tebboune, también han acordado el refuerzo del diálogo político, el fortalecimiento del partenariado económico y una mayor cooperación en el ámbito regional e internacional.

Durante este encuentro, ninguno de ellos hizo referencia explícita a que se concretara el acuerdo político para el aumento del flujo de gas argelino a España, pero las fuentes cercanas a la sitación han explicado que ese fue uno de los resultados de la visita y cuyos detalles tendrán que concretarse a partir de ahora por parte de las empresas del sector.

«España ve a Argelia no sólo como un país vecino, sino como un socio estratégico y sobre todo como un país amigo» ha subrayado Pedro Sánchez durante su visita, y también ha destacado que esta visita muestra la voluntad de profundizar esa amistad y ampliar una colaboración orientada al futuro.

Las empresas españolas pendientes del acuerdo

Empresas españolas del sector energético como Repsol, Naturgy, Moeve y Enagás se encuentran a la espera de esa concreción. Además, el Gobierno español ha señalado que confía en que pueda aumentarse en torno a un 10% el gas que llega a España a través del gasoducto Medgaz, y duplicarse el gas natural licuado que se transporta en buques metaneros.

Argelia, como recordó Sánchez, es en la actualidad el principal suministrador de gas a España, que recibe del país magrebí casi un 34 % de sus importaciones.

Pero el presidente del Gobierno defendió ampliar la colaboración no sólo en el ámbito energético en el inicio de esta nueva etapa que se abre tras la crisis.

Cumbre en octubre

Ante esta nueva etapa dio prioridad a reforzar también el diálogo político, en cuyo contexto tanto él como Tebún destacaron que el próximo mes de octubre España y Argelia vayan a celebrar la octava cumbre entre los dos países, una cita que corresponde organizar en esta ocasión al Gobierno español.

Ese tipo de reuniones consideró que permiten fortalecer la cooperación en ámbitos como el de la seguridad y la lucha contra la migración irregular o la cultural.

Sánchez defendió que los dos países tengan un partenariado económico beneficioso para ambos y que colaboren también internacionalmente como puentes entre Europa y África.

«Argelia puede contar con España. Estamos decididos a seguir trabajando y avanzando conjuntamente», ha recalcado Sánchez.