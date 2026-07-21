Más de 280.000 autónomos compatibilizan su negocio con un empleo asalariado para llegar a fin de mes

Más de 280.000 autónomos se han visto obligados a compatibilizar su actividad o su negocio con un empleo asalariado, según datos del Ministerio de Trabajo. UPTA, asociación de autónomos adscrita a UGT, denuncia que en el último año esta cifra se ha incrementado un 2,6%, en más de 7.200 autónomos, debido «al deterioro del poder adquisitivo de muchas familias».

«El encarecimiento de la vivienda, la alimentación, la energía y otros bienes esenciales está llevando a miles de trabajadores a recurrir al autoempleo como una fuente complementaria de ingresos, sin abandonar su empleo asalariado», denuncia UPTA en una nota este martes.

La situación es cada vez peor, a tenor de los datos de Trabajo. La evolución de los últimos años confirma que este fenómeno ha dejado de ser una situación puntual para convertirse en una realidad cada vez más consolidada en España.

En 2020, una media de 175.193 trabajadores autónomos compatibilizaba una actividad por cuenta propia con un empleo asalariado. En junio de 2026, la cifra alcanza los 274.463, lo que supone 99.270 personas más y un incremento del 56,6% en apenas cinco años.

Para UPTA, esta evolución demuestra que el trabajo autónomo ya no responde únicamente a proyectos empresariales o a una vocación emprendedora. En muchos casos se ha convertido en una herramienta para complementar unos ingresos que ya no permiten afrontar con suficiente estabilidad el incremento del coste de la vida.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha señalado que «cada vez son más las personas que necesitan complementar el salario de su empleo con una actividad por cuenta propia para mantener su nivel de vida. Cuando un trabajo a jornada completa no garantiza ingresos suficientes para afrontar el coste de la vivienda, la alimentación o la energía, muchos trabajadores encuentran en el autoempleo una vía para completar sus rentas. La pluriactividad ya no es una excepción; es el reflejo de una realidad económica que las administraciones deben afrontar».

La organización de autónomos considera prioritario impulsar políticas que mejoren los salarios, refuercen la negociación colectiva y favorezcan un modelo económico en el que el trabajo a jornada completa garantice unas condiciones de vida dignas, sin que sea necesario recurrir a una segunda actividad para llegar a fin de mes.

UPTA reclama también adaptar el sistema de protección social y las políticas dirigidas al trabajo autónomo a la realidad de quienes desarrollan su actividad en régimen de pluriactividad, un colectivo cada vez más numeroso y con necesidades específicas en materia de cotización, protección social y conciliación.