UPTA denuncia que perder el equivalente a 40 comercios al día en junio «debería hacer saltar las alarmas»

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), adscrita a UGT, ha advertido que la pérdida del equivalente a 40 comercios al día en el mes de junio «debería hacer saltar todas las alarmas», una valoración que la organización realiza tras conocerse que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerró el mes con 3.463.522 afiliados, lo que supone un descenso de 1.938 autónomos respecto a mayo.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha alertado sobre la situación del pequeño comercio, un sector que ha perdido 1.209 trabajadores autónomos en apenas un mes, y ha señalado que se trata de «negocios viables que desaparecen porque cada vez resulta más difícil competir en igualdad de condiciones».

Ante este escenario de destrucción de tejido empresarial, Abad ha reclamado la puesta en marcha de actuaciones para el sector y ha avisado de que, «si no se adoptan medidas específicas para proteger al pequeño comercio, seguiremos asistiendo al cierre progresivo de miles de establecimientos que generan empleo, riqueza y cohesión social en todo el territorio».

A pesar de que las caídas en sectores como la educación, con 3.944 afiliados menos, responden al ajuste estacional «habitual» por el fin del curso, la organización ha alertado sobre la «preocupante» evolución del comercio, un retroceso al que se suman la industria manufacturera y el transporte.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha celebrado las cifras «récord» registradas en colectivo durante el mes de junio, periodo en el que se sumaron 400 nuevos autónomos al día a pesar de «las dificultades» que vive el colectivo.

«Prácticamente todas las comunidades autónomas han sumado autónomos en junio, a excepción de La Rioja y Murcia, en un mes tradicionalmente positivo en lo que a creación de empleo y autónomos se refiere», ha manifestado Amor, tras situarse el colectivo en un total de 3.472.460 personas.

El presidente de ATA ha indicado que los datos de empleo dejan una bajada del paro y un crecimiento del empleo «en la línea de lo que viene ocurriendo en otros meses en el mes de junio fruto de la campaña estival que ahora se inicia».

La organización ha destacado que este incremento generalizado en el autoempleo ha venido impulsado tanto por hombres como por mujeres que decidieron poner en marcha una actividad por cuenta propia, con repuntes mensuales del 0,4% y el 0,35% respectivamente.

La federación resalta la resiliencia del tejido productivo, ya que el incremento neto de 12.017 autónomos alcanzado en junio supone el «mayor crecimiento registrado en este mes de los últimos cinco años», liderado en términos absolutos por Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.