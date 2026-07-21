‘Julito’ Martínez ratifica ante el juez que Zapatero cobró una comisión del 1% por el rescate a Plus Ultra

El empresario Julio Martínez Martínez ha ratificado este martes en su declaración ante el juez en la Audiencia Nacional que José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, cobró una comisión del 1% por el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Durante alrededor de tres horas y media de declaración, Julito Martínez ha contestado a las preguntas tanto del juez José Luis Calama como de la fiscal, demostrando, como ya adelantó en el escrito remitido al magistrado el lunes, su disposición a colaborar con la Justicia, explicando su relación con Rodríguez Zapatero.

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