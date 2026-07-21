Participa en nuestro test: ¿Quién es quién en el ‘caso Zapatero’?

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011, se encuentra imputado por seis delitos en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y por las joyas incautadas en su despacho de Ferraz. Sin embargo, no es el único actor de la trama que le investiga.

Los seis delitos que el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, atribuye a Zapatero son los siguientes: organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental, delito fiscal y contrabando. En la línea de este caso, te proponemos un test con imágenes de las personas involucradas en el denominado caso Zapatero o caso Plus Ultra, que van desde investigados hasta jueces, abogados o amigos del ex presidente del Gobierno.