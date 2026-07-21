Los expertos en decoración coinciden: la mejor alternativa a las mamparas y paneles fijos del cuarto de baño es un estor de ducha enrollable

Las mamparas de cristal y los paneles fijos dominan desde hace años el diseño del cuarto de baño, pero ocupan espacio permanente y acumulan humedad en las esquinas. Frente a ese modelo, gana terreno una opción más ligera.

El estor de ducha enrollable es una pantalla que solo se despliega cuando hace falta. Se trata de una pantalla de tela impermeable que funciona como un estor horizontal en ventanas. El usuario la extrae de una caja estrecha fijada a la pared y la engancha en el lado opuesto.

Cuando termina la ducha, la pantalla se recoge por completo y devuelve al baño el espacio que una mampara ocupa de forma fija.

¿Por qué el estor de ducha enrollable sustituye a las mamparas del baño?

La ventaja principal es el ahorro de espacio. A diferencia de un panel de cristal o de una cortina mojada que queda colgada, el estor de ducha enrollable se guarda dentro de su carcasa en un solo movimiento. El baño recupera su superficie útil en cuanto se cierra el grifo, sin cristales voluminosos ni cortinas amontonadas en un rincón.

Esa recogida completa también elimina el mantenimiento visual de una mampara, que siempre queda a la vista con marcas de cal y salpicaduras. La pantalla desaparece dentro de su caja y deja la pared despejada.

El diseño contra el moho de las duchas

Uno de los diseños más populares de este estor para baño es el diseño que ataca uno de los mayores problemas del baño, la proliferación de moho. La tela de las mejores opciones suele combinar tres capas, dos recubrimientos de silicona impermeable a cada lado y un núcleo de fibra de vidrio tratado con un sellado impermeable de grado camping.

Esa estructura impide que el agua penetre y que el material se enmohezca con el uso diario, según documentó el portal de diseño Yanko Design.

Un sellado inferior que evita las fugas de agua

Para igualar la estanqueidad de una mampara fija, la pantalla incorpora un dique de contención en su base y tiras de silicona que recorren todo el marco. Ese sellado inferior retiene el agua dentro del plato de ducha y aguanta la presión de los cabezales más potentes, sin las juntas rígidas que suelen fallar en los paneles fijos de cristal.

El mecanismo recuerda al de un estor enrollable convencional, pero montado en horizontal. El marco de fibra de vidrio va envuelto en una silicona flexible que se adapta a la pared, así que la pantalla prescinde de las guías metálicas y los rieles que una mampara necesita y que con el tiempo se aflojan o acumulan suciedad en las juntas.

Además, la colocación no necesita fontanero ni carpintero. El sistema ofrece dos montajes, uno con adhesivo, sin herramientas y desmontable sin dejar marcas, y otro con taladro para una fijación permanente. El marco es de fibra de vidrio envuelto en silicona flexible y no contiene metales pesados.

En Europa, también hay versiones económicas que son iguales a los estores enrollables horizontales que vemos en las ventanas. Estos tienen una estructura más simple que el estor que va pegado en pared, aunque no se ven minimalistas y no son tan cubritivos.