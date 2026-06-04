Díaz Ayuso acusa al PSOE de «montar una trama corrupta para defender al ‘One’ a costa de cargarse la democracia»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha acusado este jueves al PSOE de «montar una trama corrupta para defender al ‘One’ a costa de cargarse la democracia» en la sesión de control de la Asamblea de Madrid. Dirigiéndose directamente a la portavoz socialista, Mar Espinar, ha denunciado el conjunto de tramas que rodean al PSOE: «Está usted aquí en nombre de la cloaca. Usted es la representante de la corrupción de España», ha señalado Ayuso.

La presidenta ha subrayado la relevancia del calendario judicial de las próximas semanas. «¡Cómo no se le va a caer la cara de vergüenza en la semana del 15 de junio, cuando Begoña declara el 16 y el 17 y el 18 Zapatero!», ha exclamado, en referencia a las comparecencias judiciales previstas.

Una respuesta en la que Ayuso se centra en la corrupción socialista después de que Espinar la acusara de «haber desmantelado la sanidad de todos los madrileños» y de ser «el nombre y apellido de la crueldad». La portavoz socialista ha reprochado a la presidenta haber «viajado 18 veces en el último año a costa de los ciudadanos».

Ayuso ha hecho caso omiso a las acusaciones de Espinar y ha seguido recordando los casos de corrupción socialistas mientras reconocía la labor de quienes, según ha dicho, han tenido que actuar en la sombra para sacar a la luz las presuntas irregularidades: «Gracias a los agentes de la Guardia Civil, de la Policía y los demás funcionarios públicos, que se han tenido que ocultar de los mandos que ustedes dentro de la cloaca han estado dirigiendo, hemos podido saber lo que se está fraguando en contra de la democracia», ha proclamado.

Ha hecho extensivo ese agradecimiento a fiscales que, ha dicho, han sido «llevados al ostracismo» y perseguidos profesionalmente, así como a «la prensa libre», a quienes ha pedido seguir «dando la cara en estos momentos tan difíciles».

Casos de corrupción en el PSOE

Las palabras de Ayuso se enmarcan en una crisis judicial sin precedentes para el socialismo español. En el centro de todo se encuentra la denominada trama Leire, investigada por la Audiencia Nacional. Según un informe de la UCO de la Guardia Civil, ha existido un grupo de personas que habría llevado a cabo actuaciones presuntamente delictivas entre 2024 y 2025 con el fin de proteger los intereses del PSOE, del Gobierno y de su presidente, Pedro Sánchez.

Leire Díez, autodenominada «fontanera» del partido, ha emergido como figura central de esta trama, coordinando presuntamente operaciones de descrédito contra mandos de la UCO que investigaban el caso Koldo, las actividades de Begoña Gómez y las contrataciones de David Sánchez.

A ello se suma el caso Koldo, que involucra de lleno al exministro José Luis Ábalos. La trama de sobornos arrancó en febrero de 2024 con la Operación Delorme, en la que la Guardia Civil ha detenido a Koldo García, José Luis Ábalos y otras 18 personas por amañar contratos públicos, intercediendo a favor de grandes empresas en la adjudicación de obras.

Un informe de la UCO de junio de 2025 ha señalado además que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría participado en la gestión de más de 600.000 euros en comisiones ilícitas a cambio de favorecer a determinadas empresas en contratos de obra pública, en actuaciones que han involucrado a compañías como Acciona, OPR o LIC en varias ciudades españolas. Paralelamente, Begoña Gómez, esposa del presidente, está citada a declarar ante el juez los próximos 16 y 17 de junio, fecha que Ayuso ha señalado expresamente desde la tribuna de la Asamblea.