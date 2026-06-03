El Gobierno de Ayuso acusa a Mónica García de aprobar el Estatuto Marco «a traición» y «sin acuerdo con los médicos»

El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha arremetido este miércoles contra Mónica García y la ha acusado de haber aprobado «a traición» el nuevo Estatuto Marco «sin contar con los médicos.» El consejero ha afirmado que la ministra ha «estafado al colectivo que decía defender». Mientras tanto, la huelga médica sigue adelante con una quinta semana de paros convocada y un coste que ya ha superado los 16,4 millones de euros para la sanidad madrileña.

Martín ha sido el encargado de trasladar la posición del Ejecutivo regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ha subrayado que el texto ha recibido el visto bueno del Gobierno central «sin llegar a ningún acuerdo con ninguna de las asociaciones ni con ninguno de los médicos», y ha señalado que la ministra solo ha conseguido «poner de acuerdo a todos los médicos en contra» de una reforma que, según García Martín, responde más a intereses políticos que a las necesidades reales del sistema sanitario.

El consejero también ha recordado que García fue médica antes de ser ministra, lo que hace aún más incomprensible, a su juicio, que haya dado la espalda a las reivindicaciones del colectivo.

El Anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, aprobado este martes, ha sido pactado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación tras casi cuatro años de negociación. Sin embargo, el Comité de Huelga de los sindicatos médicos ha rechazado el texto por considerar que no recoge sus demandas fundamentales en materia de condiciones laborales y retributivas, y ha convocado ya una quinta semana de paro nacional que se ha sumado a los paros intermitentes celebrados entre febrero y junio en esta primera fase del conflicto. A nivel nacional, la huelga ha contado con el respaldo de más de 175.000 médicos de toda España.

El impacto sobre los madrileños ha sido cuantioso. Según los datos aportados por la Consejería de Sanidad, los 26 días de huelga han dejado más de 10.470 cirugías reprogramadas, más de 215.000 consultas suspendidas y más de 21.700 pruebas diagnósticas paralizadas, con un coste total que ha superado los 16,4 millones de euros. García Martín ha advertido que la situación continuará agravándose por «la cerrazón» de una ministra que, a su juicio, ha demostrado estar «inhabilitada para gobernar».

A pesar del perjuicio acumulado, la Comunidad de Madrid ha defendido la solidez de su sistema sanitario, que ha mantenido una espera media de 46,6 días para una intervención quirúrgica, cifra tres veces inferior a la media nacional, situada en 121 días. El Gobierno regional ha instado a Mónica García a atender las reivindicaciones del colectivo médico en lugar de, según sus palabras, dedicarse a «viajar por el mundo» con los problemas de la sanidad española sin resolver.