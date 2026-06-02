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El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de la nueva Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, una reforma impulsada por el Ministerio de Sanidad de Mónica García y que busca actualizar la normativa que regula las condiciones laborales del personal sanitario en España. Sin embargo, lo han hecho sin el apoyo de los médicos que llevan sólo este año 25 días de huelga en contra del borrador. El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria antes de llegar al Congreso, donde previsiblemente enfrentará un debate intenso y una fuerte oposición política y profesional.

La gestión del Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión con el colectivo médico. En lo que va de año, los sindicatos sanitarios denuncian que ya se han acumulado alrededor de 25 días de huelga en distintos ámbitos del sistema de salud, una cifra que, según estas organizaciones, refleja el profundo deterioro del diálogo entre ambas partes.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido esta reforma como un avance necesario para modernizar el sistema sanitario público y mejorar las condiciones laborales de cerca de un millón de trabajadores. Entre las medidas más destacadas se incluyen la reducción de la jornada máxima semanal a 45 horas, la limitación de las guardias médicas a 17 horas, la mejora de los descansos y la conciliación, así como una mayor estabilidad en el empleo público sanitario.

Sin embargo, el proyecto ha generado un profundo rechazo entre los sindicatos médicos, que consideran que la reforma no responde a sus principales reivindicaciones. El colectivo denuncia que no se ha contado con su apoyo y reclama la creación de un estatuto propio para la profesión médica, una reducción más ambiciosa de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales, así como mejoras salariales y un reconocimiento diferenciado por la responsabilidad de su trabajo.

El malestar ha desembocado en una huelga nacional de médicos, con paros convocados del 15 al 19 de junio y movilizaciones en distintas comunidades autónomas. Las organizaciones médicas advierten de que el seguimiento es amplio y no descartan intensificar las protestas si el Gobierno no introduce cambios en el texto durante su tramitación parlamentaria.

El siguiente paso será su llegada al Congreso de los Diputados, donde el anteproyecto deberá superar el debate político en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el colectivo sanitario. La oposición ya ha mostrado reticencias, lo que podría complicar la aprobación definitiva de una norma que el Gobierno considera clave para la modernización del sistema sanitario, pero que los médicos ven como insuficiente y alejada de sus demandas.

La oposición votará no en el Congreso

Junts ha confirmado que no apoyará el Estatuto Marco en su forma actual, lo que supone un problema añadido para el Gobierno en la tramitación parlamentaria de la reforma sanitaria. La formación catalana considera que el texto no responde adecuadamente a las necesidades del sistema y se desmarca del proyecto tal y como ha sido aprobado en el Consejo de Ministros.

Por su parte, el Partido Popular también se ha mostrado crítico con la reforma. El principal partido de la oposición cuestiona tanto el contenido del Estatuto Marco como la falta de consenso con los profesionales sanitarios y las comunidades autónomas. Así, el PP mantiene una postura de rechazo general a la propuesta del Gobierno.

Otros grupos políticos mantienen posiciones diversas. Vox ha expresado su oposición al proyecto, en línea con su rechazo habitual a las políticas del Ejecutivo en materia sanitaria. En cambio, formaciones como ERC, Bildu o el PNV adoptan una postura más condicionada, a la espera de posibles cambios en el texto durante la negociación en el Congreso, lo que podría abrir la puerta a enmiendas o acuerdos puntuales.

En conjunto, el Estatuto Marco afronta su tramitación en un escenario político complejo, con apoyos todavía inciertos y una oposición significativa que obligará al Gobierno a buscar acuerdos para poder sacarlo adelante.