La Policía denuncia al ex mantero de Podemos por insultarles y negarse a identificarse

La Policía Nacional ha denunciado al ex mantero de Podemos, Serigne Mbayé, secretario de Antirracismo de Podemos y portavoz del Sindicato de Manteros en España, por negarse a identificarse y faltar al respeto a los agentes que buscaban a unos ladrones de origen africano por el robo de unos teléfonos móviles.

Poco después de ser denunciado por los agentes, el ex mantero de Podemos y otros dirigentes del partido como entre ellos la secretaria general Ione Belarra, han difundido un vídeo en redes sociales del momento de la denuncia, calificando la actuación policial de perfilamiento racial, abuso de autoridad y violencia física y verbal.

«Dejé a mi hija al cole y camino al curro pasó esto. Sufrí un perfilamiento racial, abuso de autoridad y violencia física y verbal de parte de agentes de la policía Nacional. Después se negaron a identificarse y además intentaron impedir que cogiera la matrícula para denunciarlo», escribió en la red X.

Sin embargo, fuentes policiales aclaran que la identificación de Mbayé no fue aleatoria ni motivada por su origen étnico y que se le pidió que se identificara como a un ciudadano más, respondiendo este con insultos a los agentes y negándose a identificarse.

La intervención policial con el ex mantero

Los hechos tuvieron lugar este miércoles cuando los policías patrullaban por el barrio de Lavapiés (Madrid) y recibieron una llamada de la sala del 091 en la que se les alertó del robo de varios teléfonos móviles por parte de cuatro ciudadanos africanos en una tienda de telefonía cercana.

La misión de los agentes era la de intentar detectar y detener a los ladrones en los minutos posteriores al robo y en ese momento se cruzaron con Mbayé que portaba dos teléfonos móviles en sus manos. En consecuencia, los policías le pidieron al ex mantero de Podemos que se identificara.

Según fuentes policiales, el político de Podemos se negó a identificarse y reaccionó increpando a los agentes y grabándoles con su teléfono móvil mientras les ordenaba de malas maneras que se fueran del lugar.

Llamó «asesinos» a la Policía

Serigne Mbayé, el mantero de Podemos que fue diputado en la Asamblea de Madrid, está inmerso en un proceso judicial acusado de injurias a la Policía después de otra actuación policial en Lavapiés en el año 2024.

El sindicato policial CEP se querelló contra Mbayé y este fue imputado por un delito de injurias tras pronunciar un discurso en el que acusaba a la Policía de brutalidad, racismo e incluso les llamaba asesinos por la detención de varios jóvenes africanos.

El sindicato policial denunciaba que el activista de Podemos acusa a un colectivo de 72.000 funcionarios de la comisión masiva, habitual, sistemática y deliberada de prácticas ilícitas como la aplicación de la brutalidad (violencia) o el racismo.

«Falsedades, todas ellas, que afectan al honor e imagen de una institución esencial en nuestro Estado social y democrático de Derecho, a la que nuestra Carta Magna encomienda proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana», explicaban desde el CEP.