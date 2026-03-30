El móvil es una adicción tan grave como otras y en Harvard ya tienen la solución: la estrategia para acabar con las redes sociales

La nueva era digital y los avances proporcionados por las nuevas tecnologías también han creado un problema: la adicción al teléfono móvil que sufren millones de personas en todo el mundo. Por ello, una joven estudiante de la Universidad de Harvard lidera un movimiento que tiene como objetivo reducir la dependencia de los dispositivos y plataformas digitales. Consulta en este artículo lo que dice este programa de Harvard para reducir el consumo del móvil y las redes.

La adicción al móvil y las redes es real y la Universidad Complutense de Madrid puso números a este problema en un estudio publicado en su día en Frontiers in Psychiatry. Según estos datos, que se recogieron hace una década, se concluyó que el 15,4% de la población española mantiene un uso del teléfono móvil muy elevado, mientras que en el 5,1%. Viendo cómo han evolucionado las tecnologías en el último año, se puede dar por seguro que estos datos se han incrementado de forma considerable.

Por ello, el pasado verano de 2025 se hizo muy popular el movimiento Appstinence, «appstinencia» traducido al castellano, que es liderado por una estudiante de maestría en el programa de Política y Análisis de la Educación en Harvard, que tiene como objetivo que las personas reduzcan su dependencia de los dispositivos y acaben de forma radical con el consumo de las redes sociales.

Harvard y la adicción al móvil

Gabriela Nguyen es el nombre de la fundadora de Appstinence y que a sus 24 años se ha dado cuenta de que durante toda su vida vivió «como una rata de laboratorio» pegada a los dispositivos y las redes sociales. «Actuábamos como cobayas de un modelo de vida hiperdigitalizado, creyendo que la tecnología curaría la soledad. Y no fue así», dijo en la presentación de su proyecto en declaraciones que recoge la revista Wired.

«Las redes sociales son opcionales, ¿por qué nadie nos dice esto?», dice la estudiante de la universidad de Harvard que a día de hoy utiliza un teléfono sin conexión a internet y que está intentando implantar el método 5D para llegar a la «paz 24/7». Este método de las 5D consiste en disminuir, desactivar, eliminar, bajar de nivel, salir.

«Sólo cuando lo eliminas por completo te das cuenta de cuánto control tenía sobre ti», dice Gabriela Nguyen sobre este método que busca acabar con el uso de las redes de forma radical. El primer paso será disminuir su consumo, después desactivarlas del teléfono para posteriormente eliminarlas, cambiar a un teléfono más básico y abandonar el uso de este dispositivo para poder salir a un nuevo mundo. Para ello, ofrece un servicio de coaching porque quitarse de las redes «es como un entrenamiento». «Si lo haces metódicamente y con apoyo, funciona mejor», cuenta la líder del proyecto.

Los expertos opinan

Vanesa Caba, investigadora y profesora de ciberpsicología de la UNIR, valoró en su día este nuevo programa que tiene como objetivo suprimir la adicción al móvil de los más jóvenes. «Fue fundado por Gabriela Nguyen, una estudiante de Harvard, joven, que creció en Silicon Valley y que se dio cuenta de que estaba hiperconectada a las redes sociales», cuenta sobre este método que podría llevar más de un año. Según esta experta, el método funcionará de la siguiente manera: