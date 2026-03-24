Estudiantes universitarios crean un material que va a cambiar para siempre como usas tu móvil

Seguro que tú, al igual que yo y al igual que todo el mundo, has intentado usar tu teléfono con las uñas sin ningún éxito, especialmente si tienes las uñas largas. Si no lo has intentado, seguro que has visto a tu madre o a tu abuela hacerlo sin ningún tipo de éxito también. Para solucionar este problema, una estudiante de la Universidad de Louisiana ha creado un esmalte innovador.

Manasi Desai es el nombre de esta estudiante de química apasionada por la cosmética que, junto a su supervisor Joshua Lawrence, profesor del centro académico, ha creado este producto. El principal objetivo de la investigación era crear un esmalte claro, que no fuera tóxico y que permitiera tocar la pantalla de un móvil o tablet igual que lo hace un dedo humano. En un documento emitido por la universidad y presentado en la Reunión Anual de la Sociedad Química estadounidense el pasado 23 de marzo, destacan que su «esmalte puede ser utilizado en cualquier manicura o incluso en uñas sin ningún producto». Además, «podría ayudar a personas con heridas o llagas en los dedos de las manos a usar el teléfono, por lo que el esmalte tendría beneficios cosméticos y saludables», señalaban alumna y profesor conjuntamente.

Aunque parezca mentira, hay miles de personas que no pueden usar el y tocar las pantallas del móvil con toda la facilidad que lo hace la mayoría. Carpinteros, guitarristas con rozaduras o heridas en las manos pueden tener dificultades para que la pantalla detecte el toque de sus huellas. Los investigadores usaron para su proyecto 13 distintas muestras de esmaltes y 50 distintos aditivos hasta que dieron con el producto clave para lo que estaban buscando: un esmalte cristalino, que no fuera tóxico y funcional. Al final de su documento apuntaron que no ha sido ningún gran descubrimiento, sino que han hecho su trabajo: facilitar la vida a la gente.