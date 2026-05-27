Todas las miradas están puestas en el ‘río del Apocalipsis’: el cambio que pone en alerta a los expertos de la NASA

Una investigación de la NASA, basada en datos obtenidos por satélites, ha confirmado una preocupante disminución de los recursos hídricos en la cuenca del río Éufrates, conocido por su importancia histórica en relatos bíblicos asociados al «fin de los tiempos». Las mediciones realizadas a través de la misión Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) muestran un deterioro significativo en esta zona que se extiende por Turquía, Siria, Irak e Irán. Sin embargo, lejos de interpretaciones místicas o proféticas, los expertos señalan que la reducción de estas reservas de agua dulce se debe a factores concretos como la acción humana y los efectos del cambio climático.

«El equipo de investigación observó las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, incluidas partes de Turquía, Siria, Irak e Irán, y descubrió que se perdieron 117 millones de acres-pie de agua dulce entre 2003 y 2009», detalla la NASA. Según los análisis de la agencia, aproximadamente el 60% de la reducción de los recursos hídricos se atribuye directamente a la extracción excesiva de agua subterránea. Esta presión se ve agravada por un contexto climático cada vez más adverso, especialmente en Siria, donde la temperatura media ha aumentado alrededor de un grado en el último siglo, mientras que las precipitaciones mensuales han disminuido en torno a 18 milímetros de media.

El ‘río del Apocalipsis’ del que alerta la NASA

La progresiva sequía del Éufrates llama la atención por su coincidencia con las referencias del capítulo 16 del Libro del Apocalipsis, donde se describe el secado de sus aguas como un signo previo al fin de los tiempos.

«Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios.» (Apocalipsis 16:1)

«El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto; y murió todo ser viviente que había en el mar.» (Apocalipsis 16:3)

«El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente.» (Apocalipsis 16:12)

«Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas.» (Apocalipsis 16:13)

«Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está.» (Apocalipsis 16:17)

Sin embargo, los especialistas en textos bíblicos rechazan cualquier interpretación profética literal y explican que este pasaje debe entenderse dentro de su contexto histórico y geopolítico original. El profesor L. Michael White, experto en clásicos y orígenes cristianos de la Universidad de Texas en Austin, aclaró para PBS que «la literatura apocalíptica era casi siempre un género para iniciados».

Misión Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE)

La misión GRACE permitió detectar variaciones en el campo gravitatorio de la Tierra para estimar cambios en las reservas de agua. Según explicó la propia agencia espacial, el equipo de investigación analizó las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, incluyendo zonas de Turquía, Siria, Irak e Irán, y encontró que se perdieron 117 millones de acres-pie de agua dulce entre 2003 y 2009.

Esa cantidad equivale aproximadamente a unos 144 kilómetros cúbicos de agua, un volumen similar al del mar Muerto. Además, la NASA indicó que cerca del 60% de esa pérdida se debe al bombeo intensivo de agua subterránea desde acuíferos naturales, lo que pone de manifiesto hasta qué punto la actividad humana está acelerando el agotamiento del sistema hídrico.

El deterioro no se ha detenido desde entonces. La situación regional se ha visto agravada por el incremento de las temperaturas en Siria, de aproximadamente un grado en el último siglo, así como por una disminución de las precipitaciones estimada en unos 18 milímetros mensuales en ese mismo periodo. A esto se añade la fuerte dependencia de millones de personas que continúan necesitando el caudal del río para su supervivencia.

«Esa cantidad de agua es suficiente para cubrir las necesidades de entre decenas y más de cien millones de personas en la región cada año, dependiendo de las normas regionales de uso del agua y de la disponibilidad Los datos de Grace muestran una alarmante disminución del almacenamiento total de agua en las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, que actualmente presentan la segunda tasa más alta de pérdida de almacenamiento de agua subterránea en el mundo, después de la India», afirmó Jay Famiglietti, investigador principal del estudio.

Esta situación no es completamente nueva. Ya en 2001, la NASA señaló que alrededor del 85 % de los humedales que formaban la Media Luna Fértil habían desaparecido como consecuencia de la alta demanda de agua para riego en la región. En este contexto, el Ministerio de Recursos Hídricos de Irak ha advertido que el río Éufrates podría llegar a secarse por completo hacia el año 2040.