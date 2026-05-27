El juez busca pruebas de cómo las cloacas de Ferraz intentaron «desestabilizar» investigaciones contra el PSOE

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que acuda este miércoles a la sede del PSOE en busca de diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido o al Gobierno de Pedro Sánchez.

El juez dirige el procedimiento contra el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; Leire Díez, presunta fontanera vinculada al PSOE; el empresario Javier Pérez Dolset; el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado.

Además, el juez considera que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos. y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

Respecto de Juan Manuel Serrano Quintana y Juan Francisco Serrano Martínez, el magistrado señala que aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

Para el magistrado, la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.

Estas medidas se concretan en requerimientos a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas para que hagan entrega con carácter inmediato de toda la documentación, archivos electrónicos y la información que se detalla en los tres autos que han sido notificados esta mañana a los representantes legales de los requeridos.

Registros en los domicilios de Cerdán y Zarrías

De forma simultánea, agentes de la UCO están registrando la casa en Milagro (Navarra) de Cerdán, también imputado en el caso Koldo, así como un domicilio en Madrid de Gaspar Zarrías y el del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles (Madrid).

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