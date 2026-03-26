Mensajes que se autodestruyen: WhatsApp prepara un cambio histórico y ya ha llegado a estos móviles

WhatsApp prepara una revolución para 2026 y tiene que ver con la privacidad. Desde Meta están probando con una beta que incluye los mensajes que se autodestruyen a los pocos segundos. Esto sería una evolución mejorada de los mensajes temporales que fueron una novedad introducida por la compañía americana con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la novedad que llega con los mensajes de WhatsApp.

WhatsApp sigue intentando renovarse para seguir siendo la aplicación elegida por los ciudadanos de todo el mundo que cada día mandan un mensaje a través de esta aplicación. Según informó Meta hace unas semanas, en este 2026 han llegado a los 3.000 millones de usuarios mensuales que al día mandan alrededor de 150.000 millones de mensajes. Unos datos que dejan claro cuál es la aplicación estrella en lo que a servicios de mensajería instantánea se refiere.

Y uno de los grandes objetivos de WhatsApp tiene que ver con la privacidad de los miles de millones de usuarios de la aplicación. En su día ya hicieron algunos avances tras recibir críticas con su inteligencia artificial y ahora trabajan en los mensajes que se podrán destruir a los segundos de ser leídos. Todo con el objetivo de que las conversaciones no queden registradas, algo que también persiguen los mensajes temporales que fueron introducidos hace unos años.

WhatsApp y los mensajes que se autodestruyen

Estos mensajes temporales pueden tener una caducidad de 24 horas, 7 días o hasta 90 días y, a día de hoy, los usuarios lo pueden aplicar a conversaciones individuales o de forma determinada en cuestión de minutos. Todo con el objetivo de emular las conversaciones en persona en las que las palabras no quedan registradas. Ahora, la nueva beta en la que trabajan desde WhatsApp tiene el objetivo de eliminar los mensajes de forma más rápida y automática.

WaBetaInfo, página web especializada en todas las novedades de WhatsApp, ha sido la encargada de informar sobre el desarrollo de la función denominada «Después de leer». Según se ha podido comprobar en la versión beta para Android (2.26.12.2), con esta nueva opción los mensajes podrían desaparecer después de ser leídos a los 15 minutos, tanto en el receptor como en el caso del emisor.

En caso de que el mensaje no llegue a abrirse, también se borrará de forma automática, pero pasadas 24 horas. Como ocurre con los mensajes temporales, esta opción se podría elegir para conversaciones individuales o de forma automática para todos los mensajes que se envíen a través de WhatsApp.

Como informan en esta página web especializada, la nueva función que llega para ampliar la privacidad con los mensajes de WhatsApp podría llegar en los próximos meses o incluso en 2027. De momento, los expertos de esta página web han descubierto que desde Meta ya están haciendo pruebas con esta nueva opción que hará mejor, más segura y flexible la experiencia de los miles de millones de usuarios que utilizan esta aplicación en todo el mundo.