Alerta por la nueva estafa por WhatsApp: ofrecen a usuarios de iPhone betas falsas a cambio de dinero

Una página web que suele ofrecer la mejor información sobre WhatsApp ha avisado de la última estafa que tiene como protagonista a la aplicación estrella de mensajería instantánea. La última treta de los hackers malos pasa por pedir dinero a los usuarios para que puedan utilizar la última presunta beta, que presuntamente sólo podrían utilizar los usuarios de iPhone. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última estafa de WhatsApp que se ha publicado en internet.

WhatsApp llegó en este 2026 a los 3.000 millones de usuarios mensuales y estos números dejan claro que la aplicación propiedad de Meta es la estrella en mensajería instantánea. En el último año han sumado 190 millones de adeptos a la causa y desde California ya anunciaron hace unos meses que se mandan entre 140.000 y 150.000 millones de mensajes al día. Esto deja clara la importancia de esta aplicación en el día a día de millones de personas repartidas en todo el mundo.

Esto hace que WhatsApp también esté en el punto de mira de los hackers malos que buscan una vía rápida para acceder a las cuentas bancarias de otras personas. Métodos como el phishing son los que están más de moda entre los delincuentes, pero hay otros que actúan a la vieja usanza: piden dinero a cambio de nada o por un servicio fraudulento. La última práctica es ofrecer una beta de WhatsApp inexistente.

La última estafa por WhatsApp

WaBetaInfo, página web especializada en contar todas las novedades de WhatsApp, ha avisado a los usuarios de la última estafa con esta aplicación como protagonista en una publicación compartida en su perfil oficial de las redes sociales. Este portal se ha querido dirigir principalmente a los usuarios de iPhone para que anden con precaución ante este timo.

Este medio viene a contar que los estafadores crean cuentas falsas para hacerse pasar por WhatsApp, y que para ello cuidan todos los detalles. Una vez creada la cuenta, se ponen en contacto con los usuarios para informarles de que pueden tener acceso a la nueva beta de WhatsApp utilizando TestFlight, que es la herramienta oficial para probar la app antes de su lanzamiento. Todo a cambio de un módico precio. Para intentar seducir a los usuarios, les dejan claro que este es un acceso exclusivo del que sólo podrán disfrutar las personas elegidas.

«No confíen en cuentas que afirman poder darles acceso al programa beta de WhatsApp para iOS en TestFlight a cambio de dinero. Estas cuentas son estafas. Recientemente, algunos estafadores incluso crearon una cuenta aquí en X haciéndose pasar por WhatsApp (icono de perfil, nombre de cuenta) para simular que podían otorgar acceso a la beta. WhatsApp jamás les pediría dinero para unirse a la beta», informa este medio en las redes sociales.

Hi! I want to remind you not to trust accounts that claim they can give you access to the WhatsApp beta program for iOS on TestFlight if you pay them. These accounts are scams. Recently, some scammers even created an account here on X impersonating WhatsApp (profile icon, account… — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 19, 2026

«Cuando el programa beta esté disponible, publicaré una entrada al respecto. Otros canales podrían hacer lo mismo, pero nunca confíen en nadie que les pida dinero. El programa beta solo es legítimo si es gratuito. Sigan denunciando a estos estafadores», cuentan sobre la última estafa de WhatsApp de la que ya han alertado los expertos.