Las señales que indican que te han hackeado el correo y cómo actuar

El correo electrónico sigue siendo una de las puertas de entrada más delicadas de tu vida digital. Desde ahí se recuperan contraseñas, se validan compras, se accede a redes sociales y se gestionan servicios personales y profesionales. Por eso, cuando alguien entra en esa cuenta o tus datos aparecen en una filtración, el problema no suele quedarse solo en la bandeja de entrada. Ahí es donde entra una duda cada vez más habitual: cómo saber si te han hackeado el correo y qué pasos conviene dar antes de que el problema vaya a más. Google explica que hay señales claras de actividad sospechosa, como alertas de inicio de sesión, cambios no autorizados o movimientos extraños en la cuenta.

Una filtración no es lo mismo que un acceso activo a tu cuenta

Lo primero que conviene aclarar es que no todo significa lo mismo. Puede ocurrir que tu dirección de correo aparezca en una filtración de datos conocida sin que eso implique que alguien esté dentro de tu cuenta en este momento. La web Have I Been Pwned permite comprobar si una dirección de correo ha aparecido en brechas de seguridad conocidas. Ese dato es muy útil, pero debe interpretarse bien: indica exposición de datos, no siempre acceso activo a tu cuenta actual.

Las señales más claras de que algo va mal

Hay varios indicios que deberían hacer saltar las alarmas. Uno de los más evidentes es recibir avisos de inicio de sesión desde dispositivos, ubicaciones o navegadores que no reconoces. También es mala señal encontrar correos enviados que no recuerdas haber mandado, cambios en la contraseña o en los datos de recuperación, o descubrir reglas extrañas de reenvío automático. Google recomienda revisar la actividad reciente de la cuenta y los dispositivos conectados cuando aparece cualquiera de estas señales.

Qué hacer en cuanto sospeches que han entrado en tu correo

Si crees que alguien ha accedido a tu cuenta, lo primero es cambiar la contraseña por una nueva, larga y única. Después conviene cerrar sesiones abiertas, revisar qué dispositivos siguen conectados y comprobar si el correo o el teléfono de recuperación han cambiado. Si reutilizabas esa contraseña en otros servicios, toca actualizarla también allí. Google mantiene además una guía específica para proteger cuentas comprometidas y revisar cambios sospechosos.

Ojo con los falsos avisos: no todo correo de alerta es real

Aquí hay un matiz importante. A veces el problema no es que ya hayan entrado en tu cuenta, sino que intentan engañarte para que entregues tus datos. Los mensajes que simulan ser alertas de seguridad pueden formar parte de un intento de phishing. Por eso no hay que entrar directamente desde el enlace de un correo alarmista. Es mucho más seguro abrir tú mismo la web oficial del servicio o entrar desde su aplicación para comprobar si de verdad hay una incidencia. Si necesitas orientación adicional en España, INCIBE recuerda precisamente la importancia de desconfiar de mensajes que buscan robar credenciales y ofrece ayuda a través del 017.

Cómo reducir el riesgo de que vuelva a pasar

La medida más útil sigue siendo bastante simple, usar una contraseña única para el correo y activar la verificación en dos pasos. Eso no evita todas las filtraciones, pero sí complica mucho más que otra persona pueda entrar en la cuenta aunque conozca tu clave. También merece la pena comprobar de vez en cuando si tu dirección aparece en nuevas brechas de seguridad y revisar la actividad reciente si recibes alguna alerta. Have I Been Pwned ofrece incluso un sistema de notificaciones para futuros incidentes.

La diferencia entre llegar a tiempo o llegar tarde

En este tipo de incidentes, el tiempo cuenta. Detectar pronto una señal rara, cambiar la contraseña y revisar accesos puede marcar la diferencia entre un susto controlado y un problema mucho mayor que afecte a compras, redes sociales o servicios vinculados. Por eso no basta con pensar en el correo como una bandeja de entrada: hoy sigue siendo la llave de buena parte de tu vida digital, y protegerlo bien sigue siendo una de las decisiones más importantes que puedes tomar.