A Memphis Depay le da igual todo: le pillan hablando por Whatsapp durante un partido y pasa ésto

Memphis Depay, delantero del Corinthians y ex del Barcelona y el Atlético de Madrid, vuelve a estar en el foco en Brasil, aunque esta vez no por una jugada espectacular ni por un gol decisivo, sino por un gesto que ha generado una gran polémica en el país carioca. El atacante de 32 años fue grabado utilizando su teléfono móvil en el banquillo durante un partido del Corinthians, aparentemente enviando mensajes por WhatsApp mientras el encuentro aún estaba jugándose, lo que provocó la bronca del cuerpo técnico.

El incidente se produjo en el reciente duelo contra el Flamengo, cuando Depay, que había salido lesionado en el minuto 22, fue pillado utilizando el móvil, algo que no sentó bien al cuerpo técnico ni a sus aficionados, que le han criticado duramente en redes en las últimas horas. Se puede observar incluso cómo miembros del cuerpo técnico se acercan al jugador para llamarle la atención y pedirle que dejara de utilizar el dispositivo, una reprimenda que se ha hecho viral.

La polémica ha sido tal que Depay se ha pronunciado en sus redes sociales, argumentando que sólo estaba avisando a los responsables médicos de la selección de Países Bajos de que no iba a poder acudir con el combinado nacional por esa dolencia sufrida durante el partido: «Solo para aclarar, mi momento con el teléfono fue sólo para comunicarme con el personal médico de los Países Bajos en ese momento. Salí afuera para mostrar apoyo a mi equipo, cuando podría haber permanecido dentro del vestuario por la lesión.

Estoy molesto con el resultado del partido también. Seguimos trabajando para mejorar».

Este argumento, sin embargo, no ha logrado acabar con todas las críticas, especialmente entre los seguidores del Corinthians, que han cuestionado su nivel de compromiso y profesionalidad, más aún teniendo en cuenta su elevado salario y la situación económica del club brasileño. La figura de Memphis Depay sigue siendo motivo de debate en el fútbol brasileño, un jugador admirado por su calidad técnica, pero también siempre en el punto de mira por cuestiones extradeportivas y por polémicas como ésta.

La explicación de Depay