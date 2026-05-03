Esta semana, los bancos centrales han mantenido un tono prudente, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal de Estados Unidos, han optado por la cautela y han mantenido los tipos de interés sin cambios a la espera de nuevos datos.

De cara a la próxima semana, el foco se traslada a los bancos nacionales y la temporada de resultados. Si bien esta semana ha resultado “buena” para la mayoría de los bancos, ahora le toca el turno a Unicaja y Sabadell.

Los resultados baten las expectativas

Deutsche Bank anticipa que las principales tendencias de la cuenta de resultados en el primer trimestre serán una continuación de las observadas en el cuarto trimestre de 2025, con impactos financieros limitados por la situación actual en Oriente Próximo por el momento.

Por el lado de Unicaja, el banco malagueño logró en 2025 un beneficio neto de 632 millones de euros, un 10,3% más que el año anterior, con un CET1 del 16%, el colchón de capital más holgado de la banca cotizada española.

Además, la entidad mantiene un payout del 70% y un programa de recompra de acciones vigente. A nivel corporativo, Unicaja está en conversaciones preliminares para la adquisición de WiZink Bank.

De concretarse la operación Deutsche Bank considera que el banco escalaría en el negocio de consumo, un segmento donde el banco malagueño tiene menor presencia relativa.

Desde Jefferies prevén un aumento del 16% en los beneficios del primer trimestre con respecto al cuarto trimestre, aunque destacan que «esto se debe principalmente a menores deterioros extraordinarios este trimestre (excluyendo esto, los beneficios deberían mantenerse estables trimestralmente)».

La firma espera una ligera disminución del ingreso neto del interés trimestral debido a la estacionalidad y al número de días, con márgenes de clientes generalmente estables.

Disminución de la ratio de capital

También prevén una disminución de 15 puntos básicos en el CET1 con respecto al cuarto trimestre, ya que la revaluación positiva de la participación en EDP y el alivio del CET1 por el consumo de DTA se verán compensados ​​por el impacto de la valoración a precios de mercado en la cartera ALCO y el crecimiento.

Desde JB Capital la mirada es distinta, Unicaja reportará una caída unos 157 millones de euros, ligeramente por debajo del año anterior. Aunque espera que los margen de intereses crezcan unos 374 millones ( 1,5 %) y hasta 135 millones más (+2%) en comisiones.

Con respecto a Sabadell, el banco catalán logró un beneficio neto atribuido de 1.775 millones de euros en el ejercicio 2025 (-2,8% interanual).

El beneficio neto de la entidad creció un 3,4% interanual sin tener en cuenta los extraordinarios de 2024, apoyado en la mejora de la calidad de los activos y la reducción de las provisiones, así como en el fuerte impulso de los volúmenes de crédito y recursos en España.

Buenos resultados tras la venta de TSB

La rentabilidad RoTE del Grupo ascendió hasta el 14,3% y la solvencia CET1 se elevó al 13,65% (13,11% tras considerar el reparto del exceso de capital), lo que representa una generación orgánica de 196 puntos básicos durante el año 2025.

Recientemente, Banco Sabadell ha formalizado la venta del británico TSB a Banco Santander por 3.319 millones de euros. Tras el cierre de la operación el banco catalán anunció la distribución entre sus accionistas del ‘macro dividendo’ vinculado a la venta que prometió en su momento.

El abono será de 50 céntimos por acción y se pagará el próximo 29 de mayo.

Este dividendo extraordinario, sumado a los dividendos que repartirá la entidad y los programas de recompra y amortización de acciones, situará la retribución total a los accionistas en 6.450 millones de euros para el periodo 2025-2027.

JB anticipa un crecimiento trimestral

JB Capital cree que Banco Sabadell podría registrar un descenso del beneficio cercano al 15% interanual, hasta unos 417 millones de euros.

Aunque la firma también espera que el banco supere en 21 millones, un 5%, el beneficio obtenido en el último trimestre de 2025, unos 396 millones de euros.

La mayoría de los analistas ven con buenos ojos a Sabadell, Morgan Stanley se mantiene ‘neutral’ con Sabadell al tiempo que recomienda ‘infraponderar’ Unicaja.

La firma otorga un precio objetivo de 3,45 euros (+10%) a Sabadell así como de 2,35 euros (-9%) al banco andaluz.

El único que da la espalda al catalán es Barclays que lo mantiene en ‘infraponderar’ aunque eleva el precio a 3,30 euros, desde 3,20 euros, debido a su apoyo limitado a los tipos de interés, la exigencia de objetivos de ingresos netos por intereses (NII) para el ejercicio 2027 y una mayor exposición a las pymes que algunos de sus competidores.