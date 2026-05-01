Esta semana el Banco de España publicó los datos sobre los depósitos de los hogares que han superado la barrera de 1,1 billones en marzo.

Los depósitos, un producto que muchos ahorradores conservadores daban ya por amortizado, han vuelto al escaparate debido a la mejora de sus rentabilidades.

Este protagonismo surge también después de que el Banco Central Europeo (BCE) anunciase que mantiene los tipos de interés en el 2%. Tras la noticia algunas entidades han empezado a anunciar ofertas que superan el 3% TAE.

Respecto a los datos del Banco de España, reflejan que sumando todos los depósitos de residentes en España, la cifra de ahorros sube hasta los 1,741 billones de euros, unos 7.000 millones de euros más que en febrero y 68.900 millones de euros más que en marzo de 2025.

Aunque este repunte en el retorno de los depósitos no convence a todos los analistas. Algunos no se explican cómo es posible que los bancos ofrezcan un interés más alto que el fijado por el organismo que preside Lagarde.

En muchos casos, las altas rentabilidades no corresponden a un depósito a plazo fijo tradicional, sino a productos combinados o vinculados que exigen leer la letra pequeña con bastante más calma.

Detrás de esas ofertas hay fórmulas que mezclan un plazo fijo con un fondo de inversión y que varias entidades están volviendo a impulsar sin explicar bien las cláusulas adicionales.

Más rentabilidad si incluyes la nómina

El problema es que, aunque llevan la palabra depósito en el nombre, no funcionan como un «depósito a plazo fijo y no encajan con lo que realmente busca quien quiere rentabilizar su dinero sin asumir riesgos», explican desde el comparador financiero HelpMyCash.

En el escaparate aparecen varios nombres. Self Bank, por ejemplo, ofrece un depósito a tres meses al 3% TAE y otro a 12 meses al 2,20% TAE, pero en ambos casos exige invertir al menos el 30% del importe en uno o varios fondos vinculados.

En Arquia Banca también siguen presentes estas fórmulas, con productos como el Depósito Combinado y el Depósito Combinado Plus que exigen entre otras cosas tener domiciliada una nómina de más de 900 euros y contratar un fondo de inversión o planes de pensiones por importe igual o superior a 10.000 euros.

Banco Mediolanum y la portuguesa BIG también mantienen este tipo de propuestas en su escaparate.

El reclamo comercial, dicen los expertos, suele estar muy claro. Lo que no siempre resulta igual de visible es el coste real del conjunto.

«Muchas veces el gancho de la comunicación se centra en la rentabilidad del depósito, hasta el 3% TAE o más, mientras que la parte invertida en fondos y sus costes queda más escondida o requiere ir a documentación adicional para entender bien el conjunto», explican los expertos.

Inversión en depósitos combinados

Y ese no es el único problema. Según explican los expertos, además de obligar a destinar una parte del ahorro a fondos de inversión, en muchos casos el cliente ni siquiera puede decidir libremente dónde colocar ese dinero.

La entidad suele ofrecer una selección cerrada de fondos y el ahorrador tiene que escoger entre esas opciones, no entre todo el mercado.

Por ejemplo EBN Banco ofrece para el ahorrador conservador productos que combinan depósitos a plazo fijo con inversión, como el Depósito Combinado EBN Banco, que cuenta con una rentabilidad del 2,85% TAE a 12 meses (2,82% TIN).

Este depósito combina la suscripción de imposiciones a plazo fijo y productos de inversión de EBN Banco, ya sea invirtiendo en el supermercado de fondos, abriendo una Cartera de Gestión Patrimonial o contratando una Nota Estructurada garantizada.

El caso de Deutsche Bank responde a una lógica algo distinta, pero apunta en la misma dirección: más rentabilidad a cambio de más condiciones. La entidad comercializa el Depósito Confianza DB a 12 meses al 2% TAE, que puede elevar la rentabilidad hasta el 3% TAE si se añade más vinculación.

En paralelo también hay depósitos que no requieran vinculaciones y ofrezcan altas rentabilidades.

Depósitos simples: dónde encontrarlos

La mayoría de bancos que comercializan depósitos combinados o con vinculaciones extra, también ofrecen el formato simple (normalmente a una menor rentabilidad).

EBN ha aumentado la rentabilidad de sus depósitos a plazo fijo Sinycon en el plazo de 12 meses a 2,50% TAE (2,48% TIN) y a 24 meses hasta el 2,60% TAE (2,57 % TIN).

Además, también ha incrementado la rentabilidad de sus depósitos a 6 meses hasta el 2,25% TAE (2,23% TIN) y a 18 meses a 2,50% TAE (2,48% TIN)

Banca March también ofrece el depósito flexible Avantio a 12 meses de Banca March al 2,5%. Y en bancos europeos contratables desde España a través de Raisin, la rentabilidad alcanza hasta el 2,74% TAE también a 12 meses.