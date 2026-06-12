Un estudiante de un colegio concertado de Torrevieja logra la mejor nota en la selectividad valenciana

Ricardo Isaías Regalado Fernández, del colegio Carmelitas de Torrevieja, el único concertado de la localidad, es el estudiante que mejor nota ha obtenido en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunidad Valenciana, una autonomía en la que el 95,23% de los estudiantes que se han presentado a la convocatoria ordinaria de junio la han superado. Ricardo Isaías Regalado Fernández realizó las pruebas en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Esta misma universidad, la UMH, ha sido la media más alta, con un 6,52, seguida de la Universidad Jaime I (UJI) de Castellón, con un 6,42; la Universidad de Alicante (UA), con un 6,37; la Universidad de Valencia (UV) 6,27 y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), con un 6,25.

Las Pruebas de Acceso a la Universidad en la Comunidad Valenciana se han celebrado los días 2 al 4 del presente mes de junio. Y han estado marcadas por la huelga de la educación pública, iniciada el 11 del pasado mes de mayo. Sin embargo, los alumnos han podido afrontar los exámenes con absolutas garantías después de que la Consellería de Educación, que dirige Carmen Ortí, garantizase los servicios mínimos del 100% en la evaluación de las pruebas. Una decisión que avaló el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En ese contexto, la nota media del alumnado se ha situado en un 6,35 sobre 10 en la fase obligatoria, frente al 6,39 de hace un año. Los chicos han obtenido una media de 6,28 en su conjunto, frente a un 6,39 las chicas.

En cuanto a los porcentajes de aprobados, también encabeza la lista la UMH, con un 95,91%, frente a un 95,78% de la UJI, un 95% de la UA, un 94,95% de la Universidad de Valencia (UV) y un 94,53% de la UPV.

Un total de 25.503 estudiantes de la Comunidad Valenciana se han presentado a las pruebas ordinarias de las PAU en la Comunidad Valenciana. De ellos, 7.186 corresponden a la Universidad de Valencia; 6.603 a la Politécnica de Valencia; 4.663 a la Universidad Miguel Hernández de Elche; 4.416 a la Universidad de Alicante y 2.953 a la Universidad Jaime I de Castellón.

La mejor nota de la Comunidad Valenciana en la fase obligatoria ha correspondido al alumno antes citado de las Carmelitas de Torrevieja, que realizó la prueba en la Universidad Miguel Hernández de Elche y ha obtenido un 9,8.

Por universidades, la mejor nota en fase obligatoria en la Universidad de Alicante ha correspondido a una alumna del Instituto de Educación Secundaria (IES) Padre Vitoria, con un 9,76. En la Universidad Politécnica de Valencia, corresponde a un alumno del IES Abastos, con un 9,73. En la Universidad de Valencia, a una alumna del IES María Carbonell Sánchez, con un 9,74. Y, en la Universidad Jaime I, a una alumna del IES La Plana, con un 9,71.

Ahora, los alumnos pueden solicitar la revisión de exámenes los días 15, 16 y 17 de junio, hasta las 14:00 horas de ese último día. La resolución de las correcciones se efectuará el 19 de junio. El periodo para ver los exámenes será el de los días 22 y 23 de junio en Valencia y Castellón. Y, en Alicante, algo más tarde por las fiestas de Hogueras: el 26 de junio.

La convocatoria extraordinaria será los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. Y la entrega de las notas el día 7 del mismo mes, a partir de las 17:00 horas. El plazo para revisión de exámenes de esa convocatoria extraordinaria será del 8 al 10 de julio, hasta las 14:00 horas de ese último día.