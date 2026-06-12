Cuándo es la pelea de Ilia Topuria contra Justin Gaethje en la Casa Blanca

Ilia Topuria ya tiene fecha para su esperado regreso al octágono. El campeón del peso ligero de la UFC protagonizará uno de los eventos más llamativos de la historia de las artes marciales mixtas al enfrentarse al estadounidense Justin Gaethje en una velada que se celebrará en los jardines de la Casa Blanca. El combate ha generado una enorme expectación entre los aficionados por el escenario elegido y por la relevancia deportiva de un duelo que reunirá a dos de los nombres más destacados de la compañía… ante la atenta mirada del presidente Donald Trump en el día que celebra su octogésimo cumpleaños.

La pelea formará parte del UFC Freedom 250, un evento especial impulsado por la organización para conmemorar una fecha histórica en Estados Unidos. Ilia Topuria afrontará una nueva defensa de su cinturón frente a un rival conocido por su agresividad y capacidad de noquear a cualquier oponente. El hispano-georgiano buscará mantener su condición de invicto, con un récord de 17-0 hasta el momento, y seguir ampliando un legado que le ha convertido en una de las caras más reconocibles de la UFC a nivel mundial.

Qué día pelea Ilia Topuria en la Casa Blanca

La pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje está programada para la madrugada del domingo 14 al lunes 15 de junio en España. Aunque el evento se disputará durante la noche del domingo en Washington D.C., la diferencia horaria provoca que los aficionados españoles se mantengan despiertos hasta bien entrada la madrugada. Se trata de una de las citas más esperadas del año dentro de las artes marciales mixtas desde el anuncio oficial de la pelea meses atrás. Las apariciones públicas de ambos peleadores han contribuido a disparar el hype por un combate elevado a cabeza de cartel del evento UFC Freedom 250.

The Octagon has made it to the White House.#UFCWhiteHouse is LIVE SUNDAY JUNE 14 at 8pmET on @ParamountPlus! [ UFC Freedom 250 is presented by @CryptoCom and @RamTrucks ] pic.twitter.com/zNsoXm0hoX — UFC (@ufc) June 10, 2026

El combate será el principal atractivo de una cartelera histórica que tendrá lugar en el South Lawn de la Casa Blanca. Nunca antes la UFC había organizado un evento de estas características en la residencia oficial del presidente de Estados Unidos. Por ello, además del interés deportivo, la cita ha despertado una enorme curiosidad por el simbolismo del escenario y por el impacto mediático que tendrá una noche que promete quedar para el recuerdo tanto en lo deportivo como en el aspecto mediático.

A qué hora empieza la pelea de Ilia Topuria vs Gaethje

Ideada para su emisión durante el prime time de la costa este de Estados Unidas, de cara a los espectadores al otro lado del charco, la cartelera principal comenzará a las 02:00 horas del lunes 15 de junio en horario de la España peninsular. Como suele ocurrir en los grandes eventos de UFC, la hora exacta del combate estelar dependerá de la duración de las peleas previas, aunque las previsiones sitúan el inicio del enfrentamiento entre Ilia Topuria y Justin Gaethje entre las 05:00 y las 06:00 horas. Los seguidores españoles deberán madrugar, o mantenerse despiertos durante la noche si quieren seguir el resto de la velada, para presenciar uno de los combates más esperados del año.