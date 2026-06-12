Así es el Circuito de Barcelona-Cataluña: perfil, curvas, cómo llegar a Montmeló en transporte público, cómo aparcar…

La Fórmula 1 aterriza este fin de semana en España, más concretamente en el Circuito de Barcelona-Cataluña, uno de los trazados más emblemáticos y exigentes del calendario. Miles de aficionados se desplazarán hasta Montmeló para seguir en directo una cita clave del Mundial, marcada además por la expectación que ha generado Fernando Alonso en el que puede ser su último Gran Premio en Barcelona. El circuito catalán, un mes después del paso del Mundial de MotoGP, pasará a convertirse durante tres días en el epicentro del automovilismo mundial.

Ubicado a unos 30 kilómetros de Barcelona, el trazado de Montmeló resulta muy familiar para las escuderías y sus pilotos, ya que fue sede de los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1. El motivo es el perfil del circuito, marcado por la variedad que le imprime su combinación de rectas largas, curvas rápidas y frenadas técnicas; lo que provoca también que sea un medidor del rendimiento de los monoplazas de cara a la lucha por el Mundial. Descubre toda la información de interés relativa al Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

Cómo es el Circuito de Barcelona-Cataluña: longitud, vueltas y perfil

El Circuito de Barcelona-Cataluña tiene una longitud de 4,657 kilómetros, con un total de 14 curvas y una recta principal que supera el kilómetro. La carrera de Fórmula 1 -no hay carrera el sprint- se disputa a 66 vueltas, completando más de 307 kilómetros. Se trata de uno de los trazados más completos del campeonato, obligando a los equipos a preparar una configuración completa para adaptarse a la variedad del trazado.

Entre las zonas más exigentes destaca la curva 3, un larguísimo giro a derechas de alta velocidad donde los mejores monoplazas marcan diferencias. También son de vital importancia las curvas 1 y 2, situadas tras la recta principal y habituales puntos de adelantamiento por su fuerte frenada. El último sector ha ganado velocidad tras la eliminación de la antigua chicane, favoreciendo los adelantamientos en un circuito donde no solían ser habituales.

Dónde está el Circuito de Barcelona-Cataluña

El circuito se encuentra entre las poblaciones de Montmeló y Granollers, en la provincia de Barcelona. De hecho, los dos primeros sectores pertenecen a Montmeló y el tercero se adscribe al municipio de Granollers. Su ubicación facilita el acceso desde distintos puntos de Cataluña y desde la propia Ciudad Condal. Durante el Gran Premio, toda la zona vive una gran afluencia de visitantes y el tráfico aumenta notablemente desde primera hora, por lo que se recomienda acudir con antelación.

Cómo llegar a Montmeló en transporte público

El transporte público suele ser una de las mejores alternativas para acudir al Gran Premio y evitar atascos. La opción más utilizada es el tren de Rodalies, especialmente la línea R2, que conecta Barcelona con Montmeló en unos 30 o 40 minutos. Para este fin de semana se ha reforzado la frecuencia de esta línea en las franjas horarias de mayor afluencia, con trenes cada 10 o 15 minutos. Desde la estación hasta el circuito hay que caminar aproximadamente media hora.

Para el desplazamiento entre la estación y el circuito, la organización del mismo pone a disposición de los asistentes un servicio gratuito de autobuses lanzadera. Este transporte partirá desde la estación de Montmeló y Parets hasta las inmediaciones de las puertas 6 y 7 del recinto.

Cómo llegar al circuito de Montmeló en coche

Muchos espectadores optan por desplazarse en vehículo privado, aunque conviene planificar bien el trayecto. Los accesos principales al circuito por carretera son la AP-7, la C-17 y la C-35. Para evitar las retenciones de tráfico, especialmente el domingo, la recomendación es salir con bastante margen y llegar temprano para evitar los mayores picos de tráfico en los alrededores de Montmeló.

Dónde aparcar en el GP de España de Fórmula 1

El Circuito de Barcelona-Cataluña cuenta con distintas zonas oficiales de aparcamiento, dividido en cuatro zonas: A, B, C y D. Dependiendo de la entrada, o del tipo de ticket, algunos parkings requieren reserva previa. El acceso al aparcamiento oficial se llevará a cabo mediante lectura de matrículas, con el objetivo de agilizar el proceso. Según indica la propia web del circuito, el aparcamiento fijo cuenta con un precio fijo de 49’5 euros por los tres días del Gran Premio. También existen alternativas en zonas cercanas de Montmeló o Granollers, aunque obligan a caminar más.

Quién tiene la vuelta rápida del Circuito de Barcelona-Cataluña en F1

El récord de la vuelta rápida del Circuito de Barcelona-Cataluña de F1 corresponde a Oscar Piastri, que paró el cronómetro en 1:15.743 con su McLaren el pasado año. Un registro que espera romper este fin de semana la nueva sensación de la Fórmula 1, un Kimi Antonelli que se sitúa como líder destacado del Mundial de pilotos por delante de su compañero en Mercedes, George Russell.