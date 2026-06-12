Nuevo golpe de Sánchez a los autónomos: veta en el Congreso una ley de Junts que facilitaba su acceso al paro

Nuevo golpe del Gobierno a los autónomos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha presentado en el Congreso un veto a la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Junts que pretendía facilitar el acceso al paro a los trabajadores autónomos, de manera que a estos se les reconociese cuando cerrasen de facto el negocio sin necesidad de acreditar la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos.

La formación de Carles Puigdemont presentó en mayo una amplia proposición de ley en la Cámara Baja para reformar diferentes aspectos del trabajo por cuenta propia con el objetivo de mejorar las condiciones de este colectivo.

El texto planteaba un acceso al paro y a la situación de cese de actividad más ágil, reservar una cuota mínima para autónomos y microempresas en la participación de contratos públicos y también ajustes en el sistema de cotización por rendimientos reales y en los procedimientos de regularización con el propósito de acortar plazos y evitar «sobrecotizaciones prolongadas».

Sin embargo, cuando una propuesta legislativa tiene un impacto presupuestario, bien sea por aumento del gasto o por reducción de los ingresos, el Gobierno tiene reconocida en la Constitución la potestad de vetar la tramitación de la propuesta para que no altere las cuentas públicas.

Así lo establece el artículo 134.6 de la Carta Magna: «Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación».

Así las cosas, el Ejecutivo ha presentado en la Cámara Baja un escrito de disconformidad con la tramitación de la ley de los posconvergentes, al que ha accedido EP. La Mesa del Congreso, dominada por el PSOE y Sumar, admitirá a trámite ese escrito y la propuesta legislativa no se llegará ni a debatir.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha puesto el grito en el cielo en un mensaje en sus redes sociales tras conocerse la noticia: «Terminamos la semana con un poquito de vergüenza», ha dicho.