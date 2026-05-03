Así fue el apuñalamiento de un hombre en Palma: imágenes exclusivas de la brutal agresión en plena calle

OKBALEARES les ofrece el vídeo, en primicia, del apuñalamiento de un hombre de 35 años en el polígono de Levante de Palma. El violento episodio ocurrido este pasado viernes en Palma continúa generando inquietud y nuevas líneas de investigación. Las imágenes del apuñalamiento en la calle Valparaíso, muestran con claridad la secuencia de una agresión que ha causado gran alarma social.

En el vídeo, difundido de forma pixelada, se aprecian momentos de máxima tensión, nerviosismo y pánico en plena vía pública, con varios menores participando activamente en el ataque. El suceso tuvo lugar alrededor de las 18:30 horas, cuando un hombre de unos 35 años, de origen sudamericano, resultó herido tras verse envuelto en una pelea con varios adolescentes.

Según fuentes cercanas a la investigación, los implicados, todos ellos menores de nacionalidad española, portaban armas blancas como cuchillos y navajas, lo que elevó notablemente la peligrosidad del enfrentamiento.

Durante la agresión, la víctima recibió una puñalada en la zona glútea, lo que provocó una importante pérdida de sangre. El rastro quedó visible a lo largo de varios metros, desde las inmediaciones de un establecimiento cercano hasta el punto donde el herido terminó apoyándose sobre un vehículo estacionado. Además, según las primeras informaciones, una de las heridas habría sido causada con un candado, un detalle que refleja la violencia del ataque.

Testigos presenciales aseguran que, minutos antes del incidente, el hombre había accedido a un local de la zona, donde pidió una consumición y abandonó el lugar sin pagar. Su comportamiento era errático y desorientado, y podría encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes, lo que habría contribuido a desencadenar la posterior confrontación. No obstante, las causas exactas de la pelea en Palma siguen sin estar completamente esclarecidas.

Las primeras hipótesis apuntan a una discusión previa con menores del barrio que acabó derivando en un ataque grupal. La posible superioridad numérica de los agresores y el uso de armas blancas habrían sido factores determinantes en el desarrollo de los hechos. Este tipo de incidentes ha reavivado el debate sobre la violencia juvenil en Palma y la creciente preocupación por el uso de armas entre adolescentes.

Hasta el lugar se desplazaron varias ambulancias del SAMU-061, cuyos sanitarios atendieron al herido en el lugar de los hechos. Aunque en un primer momento la situación generó gran preocupación, finalmente las lesiones fueron consideradas superficiales y no afectaron a órganos vitales, por lo que no se teme por su vida.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional en Palma se han hecho cargo de la investigación y trabajan en la identificación de los menores implicados en la agresión. Por el momento, no se ha confirmado si se han producido detenciones, aunque no se descartan en las próximas horas a medida que avancen las pesquisas.

El suceso ha provocado una fuerte reacción entre vecinos y comerciantes del polígono de Levante, que denuncian un aumento de la inseguridad en Palma y reclaman una mayor presencia policial para evitar nuevos episodios de violencia en la calle. La difusión del vídeo ha intensificado aún más la preocupación social, al mostrar con crudeza la gravedad de lo ocurrido en una zona transitada de la ciudad.