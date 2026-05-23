Selectividad 2026 en Extremadura: horarios, cuándo es, fecha y dónde son los exámenes de la PAU

La Selectividad está a la vuelta de la esquina por lo que se coloca de nuevo en el centro del calendario académico en Extremadura y, como cada año, miles de estudiantes se preparan para enfrentarse a unos días que de alguna manera, siempre se viven con cierta tensión, teniendo en cuenta que para muchos no es sólo hacer una examen sino que supone el paso definitivo antes de entrar en la universidad y, en cierto modo, también el cierre de toda una etapa, por ello es importante estar preparado y saber bien las fechas exactas de la Selectividad 2026 en Extremadura.

Y la Universidad de Extremadura ya ha confirmado esas fechas con una PAU 2026 que mantiene una estructura muy similar a la de cursos anteriores. De este modo, tenemos por delante tres días de exámenes concentrados, horarios bastante exigentes y una organización por bloques que obliga a ir con todo bien planificado desde el primer momento. Porque aquí no basta con estudiar, también hay que saber cuándo te examinas, cuánto dura cada prueba o qué pasa si coinciden dos asignaturas. Además, este año se vuelve a insistir en la importancia de acudir con antelación a las sedes, revisar bien los horarios y tener claro el orden de los exámenes. Parece algo básico, pero en una prueba así cualquier despiste puede generar más nervios de los necesarios.

Cuándo es la Selectividad en Extremadura: a qué hora empieza y cuándo acaba la PAU 2026

Las fechas que se han confirmado para la Selectividad 2026 en Extremadura van del 2 al 4 de junio, es decir, los mismos tres días que en el resto de Comunidades Autónomas, a excepción de Madrid (que comienza el 1 de junio), Castilla-La Mancha (que empieza el 8 de junio) y Cataluña (que empieza el 9 de junio). Estos tres días de junio son los que pertenecen a la llamada fase ordinaria, luego se celebra una segunda fase extraordinaria, entre finales de junio y julio de la que os hablamos más adelante.

En cuanto a los horarios de la Selectividad 2026 en Extremadura, lo que ha informado la Universidad de Extremadura, a partir de lo aprobado por la Comisión Organizadora de la PAU, el primer día (martes 2 de junio), los alumnos tendrán que llegar a la sede asignada a las 09:00 horas para comprobar datos. Una vez hecho esto comenzarán los tres días de exámenes a partir de las 10:00 horas. Como de costumbre, cada examen tiene una duración de 90 minutos, seguido luego de un descanso de 45 minutos entre prueba y prueba. La jornada será larga cada uno de los días, si tenemos en cuenta que fin previsto para cada uno de ellos gira e torno las 20:15 horas.

Calendario por días de la Selectividad 2026 en Extremadura: horario de los exámenes por asignatura

Una vez conocemos fechas, este es el horario de la PAU 2026 en Extremadura, organizado por días y cuando se celebra cada examen por asignatura:

Martes 2 de junio

9:00 – 10:00: Comprobación de datos para la Fase de Acceso

Comprobación de datos para la Fase de Acceso 10:00 – 11:30: Lengua Castellana y Literatura II

Lengua Castellana y Literatura II 11:30 – 12:15: Descanso

Descanso 12:15 – 13:45: Historia de la Filosofía

Historia de la Filosofía 13:45 – 16:30: Descanso

Descanso 16:30 – 18:00: Física / Historia del Arte / Diseño / Historia de la Música y de la Danza

Física / Historia del Arte / Diseño / Historia de la Música y de la Danza 18:00 – 18:45: Descanso

Descanso 18:45 – 20:15: Matemáticas Aplicadas a las CCSS II / Fundamentos Artísticos / Literatura Dramática

Miércoles 3 de junio

10:00 – 11:30: Lengua Extranjera (Inglés)

Lengua Extranjera (Inglés) 11:30 – 12:15: Descanso

Descanso 12:15 – 13:45: Historia de España

Historia de España 13:45 – 16:30: Descanso

Descanso 16:30 – 18:00: Matemáticas II / Griego II / Movimientos Culturales y Artísticos / Dibujo Técnico aplicado a las Artes

Matemáticas II / Griego II / Movimientos Culturales y Artísticos / Dibujo Técnico aplicado a las Artes 18:00 – 18:45: Descanso

Descanso 18:45 – 20:15: Ciencias Generales / Lengua Extranjera (Francés o Portugués) / Artes Escénicas II / Geología y Ciencias Ambientales

Jueves 4 de junio

10:00 – 11:30: Química / Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica / Geografía / Coro y Técnica Vocal II

Química / Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica / Geografía / Coro y Técnica Vocal II 11:30 – 12:15: Descanso

Descanso 12:15 – 13:45: Biología / Tecnología e Ingeniería II / Dibujo Artístico II / Latín II / Análisis Musical II

Biología / Tecnología e Ingeniería II / Dibujo Artístico II / Latín II / Análisis Musical II 13:45 – 16:30: Descanso

Descanso 16:30 – 18:00: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio / Dibujo Técnico II / Exámenes de coincidencias 1

Empresa y Diseño de Modelos de Negocio / Dibujo Técnico II / Exámenes de coincidencias 1 18:00 – 18:45: Descanso

Descanso 18:45 – 20:15: Exámenes de coincidencias 2

Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 en Extremadura

Para aquellos alumnos que no se puedan presentar en junio o necesiten una segunda oportunidad, la convocatoria extraordinaria de la Selectividad en Extremadura ya tiene también fechas confirmadas. En este caso, los exámenes se celebrarán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2026.

El formato es prácticamente idéntico al de la convocatoria ordinaria. Se mantienen los mismos bloques horarios, la misma estructura de tres días y una organización por asignaturas muy similar, lo que facilita que los estudiantes ya sepan a qué atenerse. También se repite el sistema para resolver coincidencias de exámenes, es decir, que si dos asignaturas caen en el mismo tramo horario, una se realiza en ese momento y la otra pasa a los espacios reservados para coincidencias, normalmente en la tarde del jueves. Esto es algo bastante habitual, sobre todo en la fase de admisión, donde cada alumno combina materias distintas.

En cualquier caso, la recomendación de la Universidad de Extremadura es clara: revisar bien el horario individual, consultar con el centro o con el responsable de la sede si hay dudas y no dejar nada al azar.