Horario y cuándo es Selectividad 2026 en Galicia: fecha, hora y dónde son los exámenes de la PAU

Con el mes de junio a la vuelta de la esquina, los estudiantes de bachillerato ya saben que la Selectividad 2026 está a las puertas y en el caso de Galicia, ya se tienen todas la fechas para la fase ordinaria, así como la extraordinaria y como no, los horarios. Y aunque dicha información pueda parecer un simple detalle administrativo, lo cierto es que cambia bastante cómo se afronta el estudio en estas últimas semanas. Cuando sabes qué examen te toca cada día, el agobio baja un poco y los estudiantes se pueden enfocar de una forma más concreta y prepararse mejor. Ya no se trata de repasar sin orden, sino de priorizar a partir del calendario establecido y ajustar el ritmo.

Lo primero que debemos tener claro es que tal y como ocurre todos los años, la Selectividad 2026 en Galicia se concentra de nuevo en tres días seguidos, con jornadas que combinan mañana y tarde y que, en la práctica, es normal que se hagan un poco largas. De este modo, no es sólo cuestión de saber los temas, también cuenta la capacidad de aguantar, de no venirse abajo tras un mal examen y de mantener la concentración durante horas. Por ello, y con todo ya publicado, debes tomar nota porque te vamos a dejar a continuación todo el calendario completo de la Selectividad 2026 en Galicia, con horarios claros y las fechas que hay que tener marcadas, tanto en la que es fase ordinaria como la extraordinaria y que llegará unas semanas después de que se celebre la primera.

Cuándo es la Selectividad 2026 en Galicia: a qué hora empieza y cuándo acaba la PAU

La convocatoria ordinaria para la Selectividad 2026 en Galicia se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026. El martes arrancará con la presentación de los alumnos a las 9.00 horas, un momento que suele pasar desapercibido pero que sirve para ubicarse, comprobar aulas y empezar a situarse mentalmente.

A partir de ahí, los exámenes se distribuyen en varias franjas a lo largo del día. Cada prueba dura 90 minutos y entre una y otra hay al menos media hora de descanso, algo que se agradece más de lo que parece cuando vas encadenando asignaturas. En cuando al último día, la Selectividad terminará el jueves 4 de junio al mediodía, tras los últimos exámenes. Después tocará esperar a las notas, que suelen generar casi tanta tensión como los propios exámenes. Las calificaciones provisionales se publicarán el 11 de junio y las definitivas el 18 de junio.

Calendario por días de la PAU 2026 en Galicia: horario de los exámenes por asignatura

Una vez conocemos las fechas de la fase ordinaria para la Selectividad 2026 en Galicia, este es el calendario organizado día a día, con las horas y materias tal y como están previstas:

Martes 2 de junio

10.00: Lengua Castellana y Literatura II

Lengua Castellana y Literatura II 12.00: Historia de España o Historia de la Filosofía

Historia de España o Historia de la Filosofía 16.00: Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Movimientos Culturales y Artísticos

Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Movimientos Culturales y Artísticos 18.00: Dibujo Técnico II, Segunda Lengua Extranjera, Historia de la Música y de la Danza

Miércoles 3 de junio

9.30: Primera Lengua Extranjera (inglés, francés, alemán, portugués o italiano)

Primera Lengua Extranjera (inglés, francés, alemán, portugués o italiano) 11.30: Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II

Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II 16.00 : Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego, Fundamentos Artísticos, Coro y Técnica Vocal II

: Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego, Fundamentos Artísticos, Coro y Técnica Vocal II 18:00: Química, Geografía, Diseño, Literatura Dramática

Jueves 4 de junio

9.30 : Lingua Galega e Literatura II

: Lingua Galega e Literatura II 11.30: Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II, Ciencias Generales

En cuanto al formato, este año los exámenes tendrán una única propuesta, algo que obliga a todos los estudiantes a enfrentarse al mismo tipo de prueba sin posibilidad de elegir entre opciones. Además, las preguntas abiertas y semiconstruidas tendrán un peso importante, al menos el 70% de la puntuación, así que no basta con memorizar, sino que se debe tener claro que hay que saber explicar y desarrollar.

Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 en Galicia

Para quienes necesiten una segunda oportunidad, la convocatoria extraordinaria se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2026. Es bastante habitual que algunos estudiantes opten por esta vía, bien porque no pudieron presentarse en junio o porque quieren subir nota. El funcionamiento es prácticamente idéntico al de la convocatoria ordinaria, con tres días de exámenes y una organización muy similar. También se mantiene la posibilidad de mejorar calificación, algo clave para quienes aspiran a grados con notas de corte altas.

En cuanto a dónde se realizan las pruebas, no existe una única sede. El alumnado es distribuido en distintas comisiones según su centro educativo, por lo que lo más recomendable es consultar previamente el listado oficial para saber exactamente dónde acudir. Con el calendario ya claro, lo que queda ahora es ajustar bien los últimos días de estudio. Porque al final, más allá de horarios y fechas, todo se resume en llegar preparado.