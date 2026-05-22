Selectividad 2026 en Ceuta y Melilla: horarios, fechas y dónde son los exámenes de la PAU

La Selectividad 2026 en Ceuta y Melilla ya está marcada en el calendario y, aunque a simple vista todo parece seguir como otros años, hay un detalle que lo cambia bastante y es que este curso los controles dentro de las aulas van a ser mucho más estrictos. No es algo menor. La Universidad de Granada, que organiza las pruebas en ambas ciudades, ha decidido reforzar la vigilancia ante el uso de tecnología en los exámenes.

El motivo no es casual ya que en otras pruebas oficiales recientes se han detectado dispositivos ocultos, desde auriculares diminutos hasta gafas con inteligencia artificial, y las universidades no quieren que algo así ocurra en la PAU. Por eso, este año habrá sistemas capaces de detectar aparatos electrónicos dentro de las aulas. Con este contexto, conviene tener claro no solo cuándo son los exámenes, sino también cómo se organizan los días y qué normas hay que cumplir. Porque aquí no sólo cuenta estudiar, también evitar errores que pueden salir caros.

Cuándo es selectividad en Ceuta y Melilla: a qué hora empieza y cuándo acaba la PAU 2026

Las pruebas de la convocatoria ordinaria se celebran los días 2, 3 y 4 de junio de 2026. Son tres jornadas seguidas, bastante intensas, en las que cada alumno irá pasando por distintos exámenes según las asignaturas que haya elegido.

El horario arranca temprano. La primera prueba comienza a las 08:30 horas, aunque lo habitual es que los estudiantes tengan que estar antes en el aula para la organización inicial. A partir de ahí, el día se divide en varios bloques con descansos entre ellos, y en muchos casos se alarga hasta primera hora de la tarde. En Melilla, los exámenes se realizan en el campus de la Universidad de Granada, como viene siendo habitual. En Ceuta ocurre algo parecido, con sedes organizadas también bajo la coordinación de la UGR. Todo el calendario es común para ambas ciudades y para el resto del distrito.

De este modo, ya tenemos claro cuándo son las fechas de la Selectividad 2026 para Ceuta y Melilla, coincidiendo además con prácticamente la mayoría de las Comunidades Autónomas, aunque recordemos que todavía se dan algunas excepciones, tal y como es el caso de Madrid que la empieza un día antes, el 1 de junio, mientras que Castilla-La Mancha comienza su Selectividad el 8 de junio y Cataluña es la que más tarde empieza ya que la fecha de arranque está fijada para el 9 de junio.

Calendario por días de la PAU 2026 en Ceuta y Melilla: horario de los exámenes por asignatura

Una vez ya sabemos cuáles son las fechas de la Selectividad 2026 en su fase ordinaria y en Ceuta y Melilla, conviene repasar todos los horarios de los exámenes, cada uno de los tres días que van durar las pruebas. Son estos:

2 de junio (desde las 08:30 h)

Troncales

08:30 h: Lengua Castellana y Literatura II

11:00 h: Historia de España o Historia de la Filosofía

13:30 h: Lengua Extranjera

3 de junio (desde las 08:30 h)

Optativas – Bloque 1

08:30 h: Análisis Musical II

08:30 h: Dibujo Artístico II

08:30 h: Latín II

08:30 h: Matemáticas II

08:30 h: Ciencias Generales

Optativas – Bloque 2

11:00 h: Artes Escénicas II

11:00 h: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

11:00 h: Griego II

11:00 h: Dibujo Técnico Aplicado a las Artes y al Diseño II

Optativas – Bloque 3

13:30 h: Coro y Técnica Musical II

13:30 h: Movimientos Culturales y Artísticos

13:30 h: Física

13:30 h: Empresa y Diseño de Modelos de Negocio

4 de junio

Bloque 1

08:30 h: Historia de la Música y la Danza

08:30 h: Geografía

08:30 h: Diseño

08:30 h: Dibujo Técnico II

08:30 h: Biología

Bloque 2

11:00 h: Lengua Extranjera (fase de admisión)

11:00 h: Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica

11:00 h: Literatura Dramática

11:00 h: Química

Bloque 3

13:30 h: Historia del Arte

13:30 h: Fundamentos Artísticos

13:30 h: Geología y Ciencias Ambientales

13:30 h: Tecnología e Ingeniería II

Recordemos además que la UGR ha recrudecido los accesos ya que no se permite entrar con móviles, relojes inteligentes, auriculares ocultos ni ningún aparato que tenga memoria o capacidad de comunicación. Sólo hay una excepción, y es por motivos médicos. En ese caso, el estudiante tendrá que justificarlo previamente y usar el dispositivo bajo supervisión del tribunal.

Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 en Ceuta y Melilla

Por último nos queda ver qué otras fechas hay para la Selectividad 2026 en Ceuta y Melilla, ya que aquellos que no superen la primera convocatoria o quieran subir nota, tienen una segunda oportunidad muy poco después. La convocatoria extraordinaria se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio de 2026.

El formato es el mismo, con la misma estructura de exámenes, aunque la sensación es distinta. El margen de tiempo es mucho más corto y muchos estudiantes llegan con el curso prácticamente recién terminado. Aun así, sigue siendo una opción clave. La nota de la PAU es la que abre o cierra puertas en la universidad, y en muchas carreras la diferencia de unas décimas puede ser decisiva.