Horario de la Selectividad 2026 en Castilla-La Mancha: cuándo es, fechas y dónde son los exámenes de la PAU
Castilla-La Mancha comenzará su Selectividad días más tarde que el resto de comunidades
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Cuándo es la Selectividad 2026: calendario y fechas de los exámenes de la PAU por comunidades autónomas
La Selectividad 2026 en Castilla-La Mancha ya tiene sus fechas asignadas, algo que es muy importante para todos los alumnos que cursan segundo de Bachillerato y desean hacer una carrera o grado universitario. La universidad de Castilla-La Mancha ha publicado el calendario con todas las fechas y horarios clave, desde los días de examen hasta la publicación de notas y los plazos para posibles reclamaciones, de modo que conviene conocerlo todo bien y al detalle.
Y es que no se trata tan solo de los exámenes, sino que en este proceso entran también en juego otros pasos que conviene tener claros, como la matrícula, las revisiones o la consulta de calificaciones. Tener a mano el calendario completo ayuda a no despistarse, sobre todo en una semana en la que todo va bastante rápido y cualquier error puede pasar factura. En comparación con otras comunidades, el calendario en Castilla-La Mancha llega unos días más tarde. Mientras en algunos territorios las pruebas empiezan el 2 de junio, aquí habrá que esperar hasta el día 8, y aunque esa diferencia, aunque no lo parezca, da algo más de margen para repasar antes de sentarse frente al examen.
Cuándo es la PAU en Castilla-La Mancha: a qué hora empieza y cuándo acaba la Selectividad 2026
La Selectividad en Castilla-La Mancha se celebrará los días 8, 9 y 10 de junio. Son tres jornadas seguidas, aunque el primer día no funciona igual que los demás, dado que arrancará antes, a partir de las 08:30 horas cuando está previsto el llamamiento general, que es obligatorio para todos los estudiantes. A partir de ahí empiezan los exámenes y la jornada se alarga bastante, con pruebas tanto por la mañana como por la tarde hasta llegar a la última franja, que termina a las 19:45 horas.
El martes y el miércoles el ritmo cambia un poco. Las pruebas darán comienzo a las 09:00 horas y ya no hay un llamamiento único para todos, sino que cada sede organiza ese acceso según su propio tribunal.
Hay otro detalle que conviene tener en cuenta, sobre todo para quienes llevan varias asignaturas y es que si dos exámenes coinciden en la misma hora, no se pierde ninguno sino que se hace uno primero y después el otro, con una pausa de 30 minutos entre ambos. Es algo habitual y está previsto dentro de la organización de la PAU.
Calendario por días de la PAU en Castilla-La Mancha: horario de los exámenes por asignatura
Las pruebas de la Selectividad 2026 en Castilla-La Mancha, se distribuirán del siguiente modo:
Lunes 8 de junio
- 08:30 horas: Llamamiento general (solo el primer día)
- 09:30 a 11:00 horas: Lengua Castellana y Literatura II
- 11:45 a 13:15 horas: Inglés II
- 16:00 a 17:30 horas:
- Francés II
- Alemán II
- Italiano II
- Movimientos Culturales y Artísticos
- Fundamentos Artísticos
- Geología y Ciencias Ambientales
- 18:15 a 19:45 horas:
- Física
- Geografía
- Diseño
- Literatura Dramática
Martes 9 de junio
- 09:00 a 10:30 horas:
- Matemáticas II
- Latín II
- Dibujo Artístico II
- Artes Escénicas II
- Ciencias Generales
- 11:15 a 12:45 horas:
- Biología
- Empresa y Diseño de Modelos de Negocio
- Tecnología e Ingeniería II
- Análisis Musical II
- 16:00 a 17:30 horas: Historia de España
- 18:15 a 19:45 horas: Historia de la Filosofía
Miércoles 10 de junio
- 09:00 a 10:30 horas:
- Química
- Historia del Arte II
- Historia de la Música y de la Danza
- Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y Diseño II
- 11:15 a 12:45 horas:
- Dibujo Técnico II
- Griego II
- Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica
- Coro y Técnica Vocal II
- 13:30 a 15:00 horas: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II
En cuanto a los lugares donde se realizarán los exámenes, la Universidad de Castilla-La Mancha contará con sedes distribuidas en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. La asignación dependerá del instituto donde cada estudiante haya cursado Bachillerato. La universidad también recuerda que los lugares inicialmente publicados podrían sufrir modificaciones una vez termine el proceso de matrícula. Por eso recomienda revisar la información actualizada antes de las pruebas.
Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 en Castilla-La Mancha
No todos los estudiantes se examinan en junio. Para quienes tengan que ir a la segunda convocatoria, la PAU extraordinaria en Castilla-La Mancha ya tiene fechas cerradas y llega apenas unas semanas después de la ordinaria. Los exámenes se concentrarán entre el 29 y el 30 de junio y el 1 de julio. Antes, eso sí, toca pasar por matrícula: el plazo estará abierto del 19 al 23 de junio y se cerrará a las 14:00 horas.
El ritmo en esta convocatoria es bastante rápido. Las notas se publicarán el 2 de julio a partir de las 19:00 horas y, casi sin margen, se abrirá el periodo para pedir revisión, que irá del 3 al 7 de julio. Las calificaciones definitivas se conocerán el 10 de julio. Quienes no se queden conformes todavía podrán dar un paso más y ver su examen de forma presencial. Esa solicitud se podrá hacer entre el 13 y el 15 de julio y la consulta será el 17 en Ciudad Real, en la sede del Tribunal Único.
Con todo ya sobre la mesa, el calendario de la Selectividad en Castilla-La Mancha deja poco margen a la improvisación. Las fechas están claras y bastante seguidas entre sí, así que quienes tengan que acudir a esta convocatoria tendrán que organizarse bien desde el principio para no perder ningún plazo.