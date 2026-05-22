Horario de la Selectividad 2026 en La Rioja: fechas, hora, cuándo es y dónde son los exámenes de la PAU

La Selectividad 2026 en La Rioja (como para el resto de comunidades) está a la vuelta de la esquina y, aunque el calendario apenas cambia respecto a otros años, sí que hay un detalle que muchos estudiantes van a notar desde el primer día con respecto al horario ya que en esta ocasión, los exámenes media hora antes. Puede parecer poco, pero cuando hablamos de jornadas largas y varios exámenes seguidos, ese cambio se nota de modo que para tenerlo todo claro, no sólo repasamos bien las fechas de la PAU en La Rioja, sino que además vemos cuáles son todos los horarios y también, cuándo es la fase extraordinaria.

La decisión de hacer que los exámenes de Selectividad empiecen este año antes en La Rioja no es algo casual sino que se ha tomado para evitar las horas de más calor en pleno mes de junio, algo que en los últimos años se ha convertido en un problema real en las aulas. Así que toca madrugar un poco más, pero también terminar antes la parte más dura del día. Con esto claro, lo importante ahora es tener bien controlado el horario y no perderse entre asignaturas, bloques y turnos. Porque durante esos tres días todo va bastante seguido y cualquier despiste puede complicar las cosas más de lo necesario a los estudiantes de bachillerato que se enfrenten a dichas pruebas.

Cuándo es la PAU en La Rioja: a qué hora empieza y cuándo acaba la Selectividad 2026

La convocatoria ordinaria se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio de 2026. En esto, La Rioja mantiene las fechas habituales que se han fijado de forma general en muchas comunidades. Y luego una vez realizados estos exámenes, llega la segunda fase que es la extraordinaria y de la que más adelante te desvelamos las fechas.

En la Selectividad de La Rioja 2026, el cambio importante está en la hora de inicio. Este año, la primera prueba empieza a las 9:30 horas. Antes era a las 10:00, así que toca organizarse de otra manera, sobre todo el primer día, que siempre es el que más cuesta. A partir de ahí, cada jornada se divide en varias franjas bastante claras. Según lo establecido en el calendario, habrá dos exámenes por la mañana, separados por un descanso, y otros dos por la tarde. En muchos casos, el día se alarga hasta las 20:00, así que no es solo cuestión de estudiar, también hay que aguantar bien el ritmo.

Cada examen dura 90 minutos y el formato no cambia. Un único modelo por asignatura, con varias preguntas y opciones para elegir en algunos bloques. Es decir, lo mismo que el año pasado, sin sorpresas en ese sentido y con una media hora de descanso entre examen y examen.

Calendario por días de la Selectividad 2026 en La Rioja: horario de los exámenes por asignatura

Es importante, al margen de fechas, saber cómo queda el horario de los exámenes ya que no todos los alumnos tienen las mismas asignaturas, al margen del primer día con las troncales, pero el horario general es este:

2 de junio (ordinaria) / 30 de junio (extraordinaria)

9:30 a 11:00 : Lengua Castellana y Literatura II

: Lengua Castellana y Literatura II 12:00 a 13:30 : Historia de la Filosofía

: Historia de la Filosofía 16:00 a 17:30 : Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica / Empresa y Diseño de

Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica / Empresa y Diseño de Modelos de Negocio / Biología / Tecnología e Ingeniería II

18:30 a 20:00 : Física / Griego II / Fundamentos Artísticos

3 de junio (ordinaria) / 1 de julio (extraordinaria)

9:30 a 11:00 : Lengua Extranjera II (Inglés)

Lengua Extranjera II (Inglés) 12:00 a 13:30 : Historia de España

: Historia de España 1 6:00 a 17:30 : Química / Historia del Arte / Coro y Técnica Vocal II

Química / Historia del Arte / Coro y Técnica Vocal II 18:30 a 20:00 : Dibujo Técnico II / Geografía / Literatura Dramática / Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y Diseño II

4 de junio (ordinaria) / 2 de julio (extraordinaria)

9:30 a 11:00 : Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II / Análisis Musical II / Diseño

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II / Análisis Musical II / Diseño 12:00 a 13:30 : Matemáticas II / Latín II / Dibujo Artístico II / Ciencias Generales / Historia de la Música y de la Danza

: Matemáticas II / Latín II / Dibujo Artístico II / Ciencias Generales / Historia de la Música y de la Danza 16:00 a 17:30 : Artes Escénicas II / Geología y Ciencias Ambientales / Francés o Alemán / incidencias

18:30 a 20:00 : incidencias

Teniendo claro este horario y cómo se organiza cada estudiante se va a dar a cuenta de que sólo va a tener que ir a unas cuantas pruebas, y con este esquema se puede ubicar y sabrá en qué momento comienza cada examen y cuándo descansar.

Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 en La Rioja

Para quienes no aprueben en junio o quieran subir nota, la segunda convocatoria llega bastante rápido y esta será los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, con el mismo horario y el mismo orden de exámenes. Eso sí, el margen de tiempo es corto. Apenas unas semanas, así que muchos estudiantes prefieren no desconectar del todo después de la primera tanda por si tienen que volver para subir nota.

Y en cuanto precisamente a las notas, las provisionales de la convocatoria ordinaria se publicarán el 16 de junio. Después habrá unos días para pedir revisión, del 17 al 19, y las definitivas saldrán el 26 de junio. Las de la extraordinaria llegarán el 10 de julio. Tras el periodo de reclamaciones, entre el 13 y el 15, las notas finales se podrán consultar a partir del 23 de julio.