Segunda muerte en Barcelona por arma blanca en 24 horas: un menor mata a un hombre a puñaladas

Detenido un menor por asesinar con un arma blanca a un hombre en Barcelona, en el distrito de Ciutat Vella. La policía catalana ha informado que los hechos ocurrieron en la noche del sábado, cuando a las 23.55 recibieron un aviso al registrarse un incidente en la calle Cera, en Barcelona.

El hombre, herido, se encontraba en estado grave y los servicios de emergencias, al llegar al lugar de los hechos, tuvieron que trasladarle a dependencias hospitalarias.

Una vez allí y debido a la gravedad de las heridas provocadas por la agresión, el personal médico no pudo hacer nada por salvar su vida y, finalmente, falleció.

Según publica la Agencia EFE, las autoridades han confirmado que el presunto autor de los hechos fue localizado y detenido por los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona.

La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto judicial.

2 asesinatos en 24 horas

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el sábado a otro hombre como presunto autor de la muerte violenta de una mujer en Esplugas de Llobregat (Barcelona), según informó el cuerpo de policía catalana en un comunicado. El agresor utilizó un cuchillo para apuñalar y degollar a su víctima, una joven que paseaba por la calle del municipio.

El 112 recibió el aviso cerca de las 11:00 horas en el que se advertía que un hombre había herido a una mujer y había huido del lugar de los hechos. Hasta allí se desplazaron dotaciones de Mossos y del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que no pudieron salvarle la vida a la víctima. Por el momento se desconocen las motivaciones del agresor aunque un portavoz de los Mossos d’Esquadra ha descartado que se trate de un caso de violencia machista.

El presunto autor fue localizado y detenido, mientras que la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto de las actuaciones.