Los Mossos d’Esquadra obligan al propietario de una vivienda okupada a darle las llaves a sus okupas

Jordi ha sufrido dos veces consecutivas el drama de la okupación y ya no sabe qué hacer para recuperar su casa, okupada desde hace 3 años. Primero se la alquiló a un conocido de su ex pareja que, tras unos meses, dejó de abonar el alquiler. Repentinamente, esta persona falleció por un cáncer y cuando Jordi fue a cambiar la cerradura de su vivienda para recuperarla, se encontró con una situación que no esperaba. Otros tres okupas se habían afincado allí.

Los nuevos okupas llegaron a llamar a los Mossos d’Esquadra para que Jordi les diera las nuevas llaves tras cambiar la cerradura. Tras varias negativas por parte del propietario, la policía catalana le avisó de que, si no lo hacía, tendrían que detenerle. «Así funciona la justicia en España. Los Mossos me obligaron a dar las llaves de mi vivienda a los okupas», ha denunciado en una conversación con OKDIARIO.

La vivienda, situada en la calle Portugal 79 1° 1ª de Mollet del Vallés (Barcelona), lleva okupada tres años y cada vez Jordi tiene menos esperanzas de recuperarla. En el mes de mayo tenía un juicio fijado tras denunciar al primer inquiokupa, pero, al haber fallecido, el proceso ha quedado suspendido.

Ahora, el abogado de Jordi ha solicitado un «procedimiento por precario». Esto se usa cuando un familiar se queda en la casa sin permiso actual, cuando una persona a la que se le prestó la vivienda no se va o cuando hay ocupantes sin título legal (aunque no siempre es el caso de okupación ilegal reciente, que puede ir por otras vías).

Por otro lado, en derecho, el precario se da cuando una persona ocupa una vivienda o local sin contrato (ni alquiler ni otro título), sin pagar renta, y con o sin consentimiento inicial del propietario (por ejemplo, familiares o conocidos a los que se permitió entrar).

«Creo en la justicia, pero jamás volvería a alquilar una vivienda. El piso está completamente destruido y tengo que cambiarlo y reformarlo entero. Sólo quiero recuperarlo para irme a vivir allí con mis hijos porque ahora vivo con mi madre desde hace tres años. Me vine aquí por un problema de salud y no he podido volver a salir», ha manifestado en una entrevista con este periódico.

Ley de Vivienda del PP

Y mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue tratando de blindar a los okupas, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, busca soluciones para frenar esta lacra.

El Congreso de los Diputados ha debatido este pasado martes una proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) destinada a agilizar los trámites urbanísticos y permitir que empresas, bancos y fondos de inversión puedan recurrir a juicios rápidos para recuperar viviendas okupadas. Esta propuesta, que ya fue aprobada en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, ha recibido este martes la luz verde en el Congreso.

La proposición de ley de Vivienda del PP ha contado con el apoyo de Junts, Vox y UPN, la abstención de PNV y Coalición Canaria y el voto en contra del resto del hemiciclo, incluidos los partidos del Gobierno.

Esta medida, que contempla el desalojo de okupas en un plazo máximo de 24 horas, está vinculada directamente con la protección de quienes han adquirido legalmente una vivienda.

Los populares plantean en esta iniciativa reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que personas jurídicas, donde se engloban empresas, bancos o fondos de inversión, puedan acudir a juicios verbales para exigir la «inmediata recuperación» de la plena posesión de una vivienda o parte de ella si se han visto privadas de ella sin su consentimiento.