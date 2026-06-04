Oscar Wilde, poeta irlandés sobre el amor: «Uno debería estar siempre enamorado. Por eso nunca debería casarse»

La frase de Oscar Wilde sobre el amor y el matrimonio continúa sonando con fuerza hoy en día, ya que cuestiona fuertemente el matrimonio: «Uno debería estar siempre enamorado. Por eso nunca debería casarse». A través de su ingenio, el poeta y dramaturgo irlandés invita a cuestionar convicciones sociales y la verdadera naturaleza de nuestras relaciones más profundas.

El amor como motor de la existencia

Oscar Wilde es el autor de una de las obras más importantes de la literatura: El retrato de Dorian Gray. Para él, el estado de enamoramiento era una forma de arte. Wilde pensaba que la pasión es un sentimiento muy puro que nos mantiene conectados con nuestra esencia más vital, creativa y espontánea.

Según su visión, el amor debía vivirse siempre como un proceso de descubrimiento constante, ajeno a cualquier tipo de atadura formal o institucional como el matrimonio, que pudiera limitar nuestra libertad personal.

El matrimonio

Cuando Wilde afirma que nunca deberíamos casarnos, lo hace desde una postura muy crítica hacia las estructuras rígidas de la era victoriana que él siempre atacaba. Él consideraba que el matrimonio transformaba el misterio del amor y lo convertía en una rutina muy predecible. Para Wilde, la legalización de una relación sentimental acababa en el tiempo con la muerte del amor.

Él observaba y criticaba cómo las expectativas que la sociedad imponía sobre las parejas casadas terminaban por apagar la llama del amor. Al convertir un sentimiento cambiante en un contrato legal, se pierde esa naturaleza efímera, que según él, es lo que convierte al amor en una experiencia maravillosa, desafiante y necesaria.

Una frase muy actual

Wilde quería incomodar al lector con sus palabras para sacarle de su zona de confort y obligarle a pensar en cosas que todos hemos pensado o sentido alguna vez sobre el amor y sobre si estamos con la persona correcta. Aunque han pasado más de 100 años desde su muerte, la reflexión de Wilde sigue resonando con fuerza en un mundo donde las relaciones son muy rápidas y las redes sociales y aplicaciones de citas son un motor donde se conocen muchas parejas.