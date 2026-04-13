El Gobierno de Pedro Sánchez gastó en 2025 casi 90 millones de euros de la caja común de todos los españoles para pagar el coste de la pensión anticipada a los cuerpos de policía autonómica de Cataluña, País Vasco y Navarra.

Para la pensión de los Mossos d’Esquadra fueron 60 millones de euros, mientras que para la Ertzaintza fueron 24,5 millones y para la Policía Foral de Navarra, 3,18 millones. Todo mientras los miembros de la Policía Nacional no se pueden jubilar de manera anticipada -el Gobierno está preparando ahora un decreto para permitirlo- ni tampoco los guardias civiles.

El Ejecutivo elevó el año pasado la partida de los Presupuestos Generales para pagar la pensión de los Mossos en un 66%: de 36 millones a 60 millones. Se trata de unos fondos que salen de los impuestos que pagan todos los españoles, y que fueron moneda de cambio entre el PSOE y ERC para que los independentistas catalanes apoyaran los Presupuestos Generales de 2023 -aprobados en 2022-.

Son los últimos Presupuestos que ha aprobado el Gobierno -ninguno en lo que va de legislatura-, y han tenido que irse modificando con nuevos fondos para afrontar el incremento del gasto que supone abonar la pensión anticipada de los policías autonómicos catalanes. En 2024 ascendió a 54 millones y en 2025, a 60 millones.

ERC exigió en 2022 a Sánchez que la Administración central pagara también este coste para igualarse con los policías autonómicos del País Vasco y Navarra, que ya disfrutaban de esta prerrogativa.

En el caso de los ertzainas, el coste que ha tenido que pagar las arcas públicas comunes en este 2025 ha sido de 24,5 millones de euros. En 2024 fueron 23,5 millones y en 2023, 21 millones de euros.

A esto hay que sumar lo abonado por la Administración central para la pensión de los policías forales navarros, que en 2025 ha sido de 3,18 millones -3,6 millones en 2024 y 2,5 millones en 2023-.

En total, son 88 millones de euros de dinero de fondos nacionales para estas policías autonómicas. En 2024 la suma fue de 80 millones. Se trata de otro privilegio más para estas regiones, que en el caso de Cataluña ya ha arrancado también la gestión de todos los impuestos.

Mientras tanto, el Gobierno niega el derecho a los policías nacionales a jubilarse de forma anticipada, además de a la Guardia Civil, cuerpo militarizado.

En estos momentos, la Seguridad Social está preparando una norma para permitir a los policías nacionales esa jubilación anticipada a partir de los 60 años, que podrá ser a los 59 años si el policía acredita 37 ejercicios cotizados.

En principio, el Gobierno exigirá que los policías que se quieran jubilar a los 60 años acrediten que llevan 15 años como mínimo cotizando a la Seguridad Social como policía.