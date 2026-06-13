La Alhambra es una opción pero Granada esconde otras joyas para disfrutar del eclipse solar del 12 de agosto

Granada es una de las ciudades de Andalucía que más se llena de visitantes y turistas cada verano, pero este año además va a vivir uno de esos días que no se repetirán fácilmente ya que el 12 de agosto de 2026, se producirá el esperadísimo eclipse solar, visible en gran parte de España y también en esta ciudad. Por ello, el plan de muchos seguro que será ir a la Alhambra o buscar un sitio con vistas al monumento. Es lo primero que se le viene a la cabeza a cualquiera. Pero lo cierto es que Granada tiene otros lugares que pueden ser perfectos para no perderte el momento cumbre del eclipse.

Puede que sean rincones no tan conocidos, pero son capaces de ofrecer una experiencia incluso más completa. Sobre todo si se tiene en cuenta algo clave para este eclipse y es que el Sol va a estar muy bajo, y eso cambia bastante las reglas del juego. De todos modos, lo primero que conviene tener claro es que no estamos ante algo habitual. En España no se veía un eclipse total de Sol desde 1912, así que el de este verano no es simplemente «uno más». De hecho, dentro de Europa, será uno de los mejores lugares para observarlo.

En Granada capital no llegará a ser total, pero se quedará muy cerca. Se calcula que el Sol quedará cubierto en torno a un 96 %. En otras zonas de la provincia, sobre todo hacia el norte, ese porcentaje puede rozar el 98 %, lo que ya es una barbaridad a nivel visual y por ello conviene elegir bien el lugar desde donde ver el eclipse.

A qué hora será el eclipse solar del 12 de agosto

Una de las claves para no perderte nada es saber la hora a la que tienes que mirar el cielo. Si estás en Granada, el eclipse empezará alrededor de las 19:40 de la tarde. Poco a poco, el Sol irá quedando cubierto hasta llegar al momento más impactante, que será hacia las 20:35. Y después, prácticamente sin darte cuenta, el fenómeno terminará ya con el Sol escondiéndose, en torno a las 21:30. Lo curioso es que el punto máximo coincide casi con el atardecer. Esto puede jugar a favor porque el cielo se vuelve mucho más espectacular, pero también en contra si no estás bien colocado, porque cualquier obstáculo puede tapar justo ese instante.

Los mejores lugares para ver el eclipse solar desde Granada

Y en cuanto a dónde ver el eclipse solar, seguro que la Alhambra es de los lugares más imponentes, pero está claro que también será uno de los más llenos ese día, y no siempre garantiza la mejor visibilidad así que una de las primeras opciones que recomiendan los expertos es el Mirador de San Nicolás sigue dado que tiene buenas vistas y una orientación bastante limpia hacia el horizonte, así que ahí es difícil fallar.

Luego está el Llano de la Perdiz, que suele pasar más desapercibido. Es amplio, más tranquilo y permite colocarte con bastante margen, así que si lo que quieres es evitar agobios, este sitio tiene sentido. Y si te apetece algo más especial, el Pico Veleta es perfecto, ya que la altura cambia completamente la experiencia y podrás ver el eclipse y todo el paisaje extendiéndose debajo.

Luego, si buscas algo más cercano pero sin tanta gente, la Sierra de Huétor tiene varios puntos con vistas despejadas que pueden funcionar muy bien, sobre todo si encuentras una zona orientada hacia el oeste sin obstáculos. Y fuera de la capital, el Altiplano o el Geoparque de Granada también son opciones muy potentes. Tienen menos contaminación, cielos más limpios y, además, porcentajes de ocultación ligeramente más altos.

Consejos para vivir mejor la experiencia

El Sol va a estar muy bajo cuando el eclipse esté en su mejor momento. Eso significa que una colina, un edificio o incluso árboles pueden taparlo justo cuando más merece la pena. Por eso, más que buscar el sitio bonito, lo importante es encontrar un lugar con el horizonte oeste lo más limpio posible. Si no, puedes quedarte sin ver lo mejor. Y luego está el tema de la gente. No es ningún secreto que se va a llenar todo bastante rápido, así que llegar con tiempo no es mala idea.

Por otro lado, no olvides que no puedes mirar al Sol directamente sin protección. Ni con gafas de sol normales, ni con inventos caseros. Hace falta gafas específicas para eclipses, las que están homologadas. Y si usas prismáticos o cámara, lo mismo: con filtro adecuado o nada.

Y luego algo que es igual de importante y es que tengas en cuenta que las temperaturas de agosto en Granada son realmente altas, de modo que no te olvides del agua, protección solar y algo para cubrirte, aunque durante el eclipse parezca que refresca un poco.