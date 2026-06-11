El acantilado de España que parece sacado de una película será uno de los mejores puntos de España para ver el eclipse de agosto

Este 12 de agosto tendrá lugar en España el primer eclipse total solar en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde La Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. El cabo de Peñas, situado en el Principado de Asturias, es uno de los mejores puntos para ver este espectáculo visual que tendrá lugar en nuestro país por primera vez desde el último registrado en 1912. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el mejor punto para ver el eclipse de agosto.

El próximo miércoles 12 de agosto tendrá lugar un fenómeno único en España. Durante el atardecer de este día tendrá lugar el primer eclipse total de sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. Comenzará a las 17:34 minutos en el mar de Bering y terminará a las 21:57 horas en el océano Atlántico, teniendo una duración total de 264 minutos, que son algo menos de cuatro horas y media.

Este eclipse total de sol recorrerá la península ibérica desde el oeste hasta el este y esta franja de totalidad recorrerá las principales capitales españolas desde La Coruña hasta Palma de Mallorca. De por medio también recorrerá Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. «El primer lugar donde será visible será Galicia. En La Coruña, el eclipse comenzará a las 19:31 minutos, tendrá su máximo a las 20:28 horas y finalizará a las 21:22 horas, unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos», informan desde el Observatorio Astronómico Nacional.

El último lugar donde será visible el eclipse total de sol será Palma de Mallorca, donde comenzará a las 19:38 minutos y tendrá su máximo a las 20:32 minutos, antes de la puesta de sol. Según informan desde los canales oficiales del Gobierno, el máximo del eclipse se producirá a las 19:46 horas cerca de Islandia, siendo la duración máxima de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos. Puedes consultar los horarios del eclipse total de sol, dependiendo de la comunidad autónoma, AQUÍ.

¿Dónde ver el eclipse de agosto?

Uno de los puntos en los que mejor se verá el eclipse total de sol que tendrá lugar en España el próximo 12 de agosto es el cabo de las Peñas, que es el punto más septentrional del Principado de Asturias. Situado en el concejo de Gozón, está formado por acantilados de más de 100 metros y es uno de los emplazamientos naturales más importantes de la comunidad autónoma. Forma parte de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias y también, desde 2014, forma parte de la Red Europea de Espacios Protegidos denominada Red Natura 2000.

Su ubicación en el punto más septentrional de Asturias, su altura y su distancia con otro punto lumínico le convierten en uno de los mejores lugares para ver el eclipse total de sol que tendrá lugar en España el próximo 12 de agosto. Para ello, hay que tener en cuenta que el inicio del eclipse en este punto de la península será a las 19:31:15 horas, el inicio de la totalidad será a las 20:27:00, el máximo a las 20:27:54, el fin de la totalidad a las 20:28:48 y el fin del eclipse a las 21:21:00.