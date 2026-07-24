Científicos no dan crédito: la columna de humo de los incendios de Madrid y Ávila llega hasta el Mediterráneo y se ve desde el espacio

La Agencia Estatal de Meteorología ha publicado en sus canales oficiales una imagen que ha captado el satélite Meteosat de tercera generación. Se trata de la columna de humo provocada por los incendios forestales de Madrid y Ávila que han declarado la emergencia nacional en el país. Esta columna ha cruzado parte de la península de oeste a este hasta alcanzar el mar Mediterráneo, dejando en muchos puntos de España olor a quemado.

Actualmente, las autoridades han reportado y mantienen el seguimiento de 60 incendios declarados en el territorio español. Los focos más preocupantes se localizan en Madrid, Ávila, Toledo, León y Huelva, aunque este último ya ha sido estabilizado.

Situación del incendio de Madrid y Ávila

El Ministerio del Interior ha declarado la emergencia de interés nacional por primera vez en la historia de España ante una catástrofe natural. El alcance del humo tiene como base principalmente los puntos de Burgohondo (Ávila), Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid). Desde estos puntos, el incendio se extendió, avanzando, empujado por los vientos en capas medias y altas de la atmósfera, llegando a cubrir los cielos de la zona mediterránea, como son Tarragona y la Comunidad Valenciana.

Las labores de extinción continúan, peleando contra las grandes dificultades como las rachas de viento intensas y las temperaturas extremas. Por el momento, se contabilizan más de 10.000 evacuados y miles de personas confinadas en sus hogares para evitar los gases nocivos del humo.

La gestión de la crisis

El presidente del gobierno preside la reunión de urgencia del Comité Estatal de Coordinación en La Moncloa para evaluar la movilización de más recursos. Las pocas buenas noticias que llegan por el momento pasan por la estabilización del incendio originado en Almorox (Toledo) que ha saltado a Madrid. Se ha permitido el regreso de los evacuados a sus casas.

La AEMET ha advertido que el peligro sigue siendo extremo debido a las altas temperaturas. A las temperaturas se les añaden las fuertes rachas de viento que están propagando rápidamente el fuego y que pueden reactivar las lenguas de fuego e impedir el control de perímetros.