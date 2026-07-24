¿Por qué huele a quemado en Madrid? El incendio más cercano a la capital que está generando olor y dando al cielo un tono anaranjado y nublado

El incendio registrado en la tarde del pasado jueves en la localidad madrileña de Villa del Prado, diferente del que comenzó este miércoles en Almorox (Toledo) y que ha obligado a evacuar a la población del municipio de Aldea del Fresno, ha generado que en gran parte de la comunidad madrileña los cielos se vean de color anaranjado y huela a quemado constantemente.

Un cúmulo de incendios que ha llegado a nuestro país a causa de la ola de calor y la sequedad de nuestros paisajes, algo que hace que los incendios no dejen de propagarse por todo el país, complicando las labores de extinción de los profesionales.

¿Por qué huele a quemado en Madrid?

Debido al humo generado por este conjunto de incendios es por lo que huele intensamente a quemado y el cielo está amarillento. Un fenómeno que además se solapa con la llegada de polvo sahariano a causa de la ola de calor actual, según ha declarado la Agencia Estatal de Meteorología. Combinado con las fuertes columnas de humo generadas por las llamas, ambos factores reducen la visibilidad y alteran el olor, provocando una sensación de «ambiente cargado», tal y como informan los expertos.

En este sentido, aparte del impacto visual que tiene ver las llamas, esta situación trae consigo consecuencias directas para la calidad del aire y la salud. El humo de los incendios genera partículas PM2,5, lo suficientemente pequeñas para penetrar hasta en las zonas más profundas de nuestro aparato respiratorio, a diferencia de las partículas PM10 del polvo sahariano.

Por qué se declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila

Esta serie de incendios ha obligado a confinar por precaución a varios ciudadanos, en base a evitar riesgos y mantener el Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA). Hasta las zonas afectadas se han desplazado 16 medios aéreos y terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas y agentes forestales.

Ante la coincidencia de varios incendios de gran magnitud que afectan simultáneamente a Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, se ha declarado la emergencia de interés nacional también en la provincia de Ávila, donde otro fuego permanece activo en Burgohondo. Conviene recordar que la medida llega después de que la Comunidad de Madrid solicitara formalmente activar la Situación Operativa 3 del Plan INFOMA, el nivel más alto de este protocolo, al considerar que los incendios se encontraban «fuera de capacidad de extinción».