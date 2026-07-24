60 bomberos de Madrid en huelga se niegan a trabajar durante el incendio: la Comunidad sopesa acciones legales

La Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes que su Gobierno regional estudiará «todas las vías administrativas y jurídicas que resulten procedentes» para depurar responsabilidades entre el personal laboral del INFOMA que mantiene una protesta durante la Situación Operativa 3, activada por los incendios que esta semana han obligado a desalojar a miles de personas en la región.

La advertencia figura en un comunicado de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que acusa a este colectivo de comprometer el servicio público, dificultar la actuación de los dispositivos de emergencia y poner en riesgo la seguridad de personas y patrimonio natural.

El texto califica de «inadmisible» que, en plena emergencia de interés nacional, un grupo de 60 bomberos forestales —de un colectivo de 2.100 profesionales que trabajan en la región— mantenga lo que define como una «estrategia de chantaje» destinada a condicionar la organización operativa y a trasladar una imagen distorsionada del funcionamiento de los servicios de emergencia.

Según la Comunidad de Madrid, este personal conoce sus destinos y los procedimientos establecidos para la campaña, el mismo sistema que lleva vigente más de 25 años. Sin embargo, no se encuentra en sus bases operativas, tal y como firmó voluntariamente en sus contratos y en el acta de adjudicación de destinos para la campaña 2026, sino en la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas, desatendiendo que la activación de los recursos se realiza desde los parques y retenes donde deben prestar servicio.

La Administración regional sostiene que presentar esta situación como falta de medios o como una negativa de la Administración a movilizar al personal «supone alterar la realidad y generar alarma social» en un momento especialmente delicado.

El comunicado añade que la Comunidad de Madrid ha mantenido «numerosas conversaciones y negociaciones» con este colectivo, que representa menos del 1% de un dispositivo global integrado por más de 6.000 profesionales y voluntarios, y que se le han planteado mejoras económicas y propuestas dentro del marco legal y organizativo aplicable.

La Consejería subraya que no puede aceptarse que, mientras cientos de profesionales trabajan en el frente del fuego y miles de vecinos permanecen evacuados, se utilice una emergencia de interés nacional para incrementar la presión sobre la Administración «a través de falsedades y mensajes distorsionados».

El comunicado concluye con un mensaje de reconocimiento y respaldo a los profesionales que, en estos momentos de extrema gravedad, trabajan para proteger la vida de los ciudadanos, los municipios afectados, los espacios naturales y los bienes amenazados por los incendios forestales.