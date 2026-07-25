Hoy, en toda la provincia de Barcelona, se espera una jornada marcada por intervalos de nubes bajas por la mañana, que darán paso a un cielo más nuboso por la tarde. Existe la posibilidad de chubascos y tormentas en el interior norte, que podrían ser localmente intensos y acompañados de rachas muy fuertes de viento y granizo. Las temperaturas descenderán y el viento será flojo, predominando de componente sur y este en el interior por la tarde. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 25 de julio

Barcelona: cielo cubierto y lluvias inminentes

La jornada en Barcelona se presenta marcada por un cielo cubierto que se despereza lentamente, dejando entrever la posibilidad de chubascos a medida que transcurra el día. Aunque la mañana amanece con temperaturas en torno a los 26 grados, la humedad en aumento promete un ambiente cargado. A lo largo de la madrugada, el viento soplará del sureste a una velocidad tranquila de 15 km/h, ideal para disfrutar de los últimos momentos sin lluvia antes de afrontar la inminente llegada de las precipitaciones.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 31 grados, pero la sensación térmica podría rozar los 32, transformando la calidez en un abrazo incómodo. La probabilidad de lluvia aumenta de manera notable, dejando entrever que la tarde-noche estará acompañada de buenos chaparrones, así que será mejor tener a mano un paraguas. Con el sol despidiéndose a las 21:15, la oscuridad traerá consigo la promesa de otro día muy húmedo que nos invitará a tomar descanso después de un tiempo agitado.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo cubierto y lluvias intensas

Las calles de L’Hospitalet de Llobregat amanecen envueltas en un aire ominoso, como si la naturaleza se estuviera preparando para desatar un torrente de agua. Con un cielo cubierto que anticipa lo que vendrá, la temperatura arranca en unos frescos 24 grados. A medida que avanza la mañana, las nubes irán acumulándose y la atmósfera se encapotará en vistas de un día movido.

La transición entre la mañana y la tarde será marcada por la llegada de intensas lluvias y un viento que soplará a 15 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 38 km/h. La sensación térmica podría escalar hasta los 33 grados, mientras que la humedad superará el 85%. Conviene, por tanto, prepararse con un paraguas y abrigo para lo que se prevé, ya que la tarde-noche traerá consigo un 100% de probabilidad de lluvia.

Ambiente caluroso con lluvias a la vista en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo cubierto y una temperatura que ronda los 23 grados, aunque la sensación térmica puede alcanzar hasta 33 grados, lo que ofrecerá una mañana calurosa y pesada debido a la alta humedad, que podrá llegar al 90%. A medida que avanza el día, se prevén lluvias al mediodía con una probabilidad del 35%, pero lo más significativo llegará por la tarde-noche, cuando la posibilidad de lluvia asciende al 100%. El viento soplará del sureste a una velocidad moderada de 15 km/h, pero con ráfagas que podrían alcanzar los 38 km/h, lo que añade un punto de inquietud a la jornada.

Con el sol saliendo a las 06:39 y escondiéndose a las 21:15, Badalona disfrutará de alrededor de 14 horas de luz. La tarde ofrecerá una temperatura máxima de 31 grados, aunque la sensación térmica podría mantenerse en 33, lo que sumado a la humedad podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. A medida que la noche se acerca, las temperaturas descenderán a 23 grados, pero con la probabilidad constante de lluvias, será recomendable estar preparado para la inclemencia del tiempo.

Nublado con probables lluvias nocturnas en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente en la tarde y noche, donde se espera algo de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 33 grados, acompañadas de una suave brisa del sureste que aportará un ligero frescor.

Este ambiente hace que sea un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad, ya sea en compañía de familiares o amigos, así como para realizar las actividades cotidianas con tranquilidad.