Mapa de incendios en España en directo: consulta los 118 focos activos, las zonas quemadas y las localidades evacuadas

Los incendios continúan asolando miles de kilómetros cuadrados en distintas provincias de España. Concretamente, los fuegos desatados en la Comunidad de Madrid y Castilla y León están siendo especialmente virulentos, arrasando hasta el momento 9.000 hectáreas en la provincia de Ávila y 6.000 en la Comunidad de Madrid, y obligando a evacuar o a confinarse en sus casas a más de 40.000 personas.

Si quieres seguir el estado de los 118 focos activos que hay en la Península Ibérica, puedes interactuar con este mapa de la consultora española SNKA, firma especializada en inteligencia corporativa, seguridad y gestión de riesgos, que muestra en directo la intensidad de los incendios y su progreso.

De los 118 focos activos que ahora mismo hay en la Península Ibérica, los más preocupantes se localizan en Madrid, Ávila, Toledo, León y Huelva, aunque este último ya ha sido estabilizado. Los incendios que afectan a los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila) han obligado al desalojo o confinamiento de 40.000 personas afectadas.

Según los datos más recientes del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), España se posiciona como el país de la Unión Europea con la mayor área de superficie quemada por los incendios, con más de 120.000 hectáreas afectadas, una cifra que se ha duplicado estas últimas semanas, a causa del calor extremo de las últimas semanas y la fuerte intensidad de la actual temporada de incendios.