Para qué sirve colocar una rama de romero debajo de la almohada y en qué casos se recomienda, según el Feng Shui

El Feng Shui es una práctica de origen chino con más de 3.500 años de historia que busca armonizar la energía de las personas mediante la correcta distribución, orientación y organización de los espacios donde transcurre la vida cotidiana. Aplicar los principios del Feng Shui en el hogar puede favorecer la circulación de la energía positiva, contribuir al bienestar, mejorar las relaciones familiares, potenciar la prosperidad, estimular la creatividad y crear un ambiente más equilibrado y acogedor.

En la filosofía milenaria del Feng Shui, los cinco elementos que permiten comprender cómo se mueve la energía y de qué manera podemos armonizarla en nuestro entorno son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Cada uno de ellos está relacionado con diferentes características, emociones, estaciones del año y formas de expresión: la madera está vinculada al crecimiento, la renovación y la expansión; el fuego representa la fuerza, la pasión y el cambio; la tierra aporta estabilidad, equilibrio y seguridad; el metal simboliza la organización, la concentración y la claridad; mientras que el agua se asocia con la calma, la intuición y la fluidez. Es esencial mantener una relación equilibrada entre estos cinco elementos para favorecer la armonía, la prosperidad y el bienestar.

El significado de la rama de romero en el Feng Shui

Desde hace siglos, la cultura oriental ha atribuido al romero propiedades relacionadas con la protección, la claridad mental y la renovación de energías. Por otro lado, según esta filosofía oriental, el dormitorio es uno de los espacios más importantes del hogar, ya que está relacionado con el descanso, la recuperación de energía y el bienestar personal.

En este contexto, una de las prácticas para crear armonía y equilibrio en el dormitorio consiste en colocar una pequeña rama de romero debajo de la almohada. Se trata de un gesto muy simple, pero con un amplio abanico de beneficios: protección del hogar, claridad mental, limpieza energética, renovación, vitalidad y atracción de energía positiva

Ritual

El primer paso es elegir una pequeña rama de romero; lo ideal es recogerla de una planta propia como símbolo de conexión con la naturaleza, aunque también se puede comprar. Antes de colocarla bajo la almohada, los expertos en Feng Shui recomiendan limpiarla para eliminar restos de polvo o impurezas y, una vez limpia, pasar la rama entre las manos durante unos segundos mientras se piensa en aquello que se desea atraer: tranquilidad, descanso, claridad o protección.

Uno de los aspectos más importantes de este tipo de rituales es la intención. Antes de colocar el romero bajo la almohada, es necesario hacer una pequeña pausa y expresar mentalmente un deseo o una afirmación: «Que esta noche encuentre calma y descanso»; «Que mi mente se libere de preocupaciones»; «Que mi hogar permanezca lleno de armonía». En el Feng Shui, la intención personal tiene un papel importante a la hora de crear una relación más equilibrada con el espacio.

Una vez preparada la rama, se coloca debajo de la almohada. Para evitar que las hojas se desprendan, lo ideal es introducirla primero en una pequeña bolsa de tela natural. Según la tradición, el romero permanece bajo la almohada mientras se duerme, acompañando el descanso y simbolizando protección durante la noche.

Con el paso de los días, el romero pierde aroma y se seca; es necesario cambiarlo cuando deje de tener olor o cuando la persona sienta que ha terminado su propósito simbólico. Algunas personas agradecen mentalmente la función que le han atribuido y lo devuelven a la naturaleza, por ejemplo, colocándolo en la tierra.

Beneficios

Dentro de las creencias relacionadas con el Feng Shui, el romero se considera una planta capaz de aportar una sensación de calma gracias a su aroma natural. Algunas personas utilizan una pequeña rama seca como elemento aromático para crear un ambiente más agradable antes de dormir.

Por otro lado, colocar una rama de romero cerca de la cama representa una intención: proteger el espacio personal y crear un ambiente más positivo y equilibrado. Para muchas personas, este pequeño ritual tiene un valor emocional, ya que les ayuda a asociar el dormitorio con seguridad y tranquilidad.

A esto hay que sumar que el romero ha estado relacionado históricamente con la memoria y la concentración. En este contexto, algunas personas lo colocan bajo la almohada cuando atraviesan momentos de estrés, cambios importantes o etapas en las que necesitan sentirse más centradas. Según esta tradición, el romero simboliza una mente más despejada para tomar decisiones.

Finalmente, cabe señalar que el Feng Shui concede mucha importancia al entorno donde dormimos. Por eso, además del romero, esta filosofía recomienda mantener el espacio ordenado, evitar acumulación de objetos debajo de la cama, utilizar iluminación suave, optar por colores relajantes y ventilar la habitación a diario. El romero, en este contexto, es un elemento más dentro de un ambiente pensado para favorecer la armonía.