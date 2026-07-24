La frase de la Madre Teresa de Calcuta que sigue emocionando al mundo: «Si juzgas a la gente, no tienes tiempo de amarla»

«Si juzgas a la gente, no tienes tiempo de amarla». Esta es una de las frases más conocidas de la Madre Teresa de Calcuta y resume el pensamiento de una mujer que dedicó su vida al servicio de los más pobres y vulnerables. Su mensaje, sencillo pero profundo, invita a abandonar los prejuicios para dar paso a la compasión y la empatía. Décadas después de pronunciar estas palabras, la reflexión continúa siendo objeto de análisis porque conecta con una realidad muy actual, que es la tendencia a emitir juicios rápidos sobre los demás sin conocer su historia.

Una vida dedicada a los más necesitados

La Madre Teresa de Calcuta (1910-1997), nacida como Anjezë Gonxhe Bojaxhiu en la actual Macedonia del Norte, fundó en 1950 la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta (India). Su misión consistió en atender a enfermos, huérfanos, personas sin hogar y moribundos, convirtiéndose en una de las figuras humanitarias más influyentes del siglo XX.

Su labor fue reconocida internacionalmente con el Premio Nobel de la Paz en 1979, distinción que recibió por su compromiso con los más desfavorecidos. En 2016 fue canonizada por la Iglesia católica, consolidando un legado que sigue inspirando proyectos solidarios en más de un centenar de países.

El peligro de vivir juzgando

La frase refleja una de las convicciones más profundas de la religiosa, que es que nadie puede amar de verdad mientras dedica su tiempo a criticar o condenar a los demás. Para la Madre Teresa, la compasión comienza cuando se deja de mirar a las personas desde el prejuicio y se intenta comprender sus circunstancias.

En una sociedad marcada por las redes sociales, donde las opiniones suelen emitirse de forma inmediata y con escasa información, la reflexión de la Madre Teresa adquiere un significado especial. Su mensaje recuerda que detrás de cada persona existe una historia que no siempre es visible y que comprender requiere tiempo, paciencia y respeto.

Más de cuatro décadas después de recibir el Nobel de la Paz, sus palabras siguen utilizándose en ámbitos como la educación, la psicología y el voluntariado. La razón es sencilla, ya que invitan a sustituir el juicio por la comprensión y la indiferencia por la solidaridad. La Madre Teresa defendía que el amor no comienza con grandes gestos, sino con la capacidad de mirar al otro sin prejuicios. Una enseñanza que, en un mundo cada vez más polarizado, mantiene intacta su fuerza y su actualidad.