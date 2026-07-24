¿Hacia dónde se desplaza el incendio de Madrid y Ávila? Las localidades en peligro por el alcance del fuego

La evolución de los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila sigue siendo muy preocupante. Las llamas avanzan sin descanso debido al viento y a las altas temperaturas, poniendo en riesgo a varias localidades y obligando a reforzar los dispositivos de emergencia. Además, ya son más de 10.000 personas las que han sido evacuadas en la Comunidad de Madrid y otras 1.500 en la provincia de Ávila, mientras los equipos de extinción trabajan para frenar los frentes que continúan activos.

¿Hacia dónde avanza?

El incendio de la Comunidad de Madrid se desplaza hacia diferentes municipios del suroeste de la región. Por lo tanto, el incendio originado en Villa del Prado avanza en dirección a Aldea del Fresno, donde los servicios de emergencia mantienen un amplio dispositivo para evitar que las llamas alcancen zonas habitadas. Al mismo tiempo, el fuego declarado en San Martín de Valdeiglesias continúa presionando su desplazamiento hacia Pelayos de la Presa, una de las localidades más vigiladas por su cercanía al frente. Las autoridades también mantienen restricciones y confinamientos preventivos en las urbanizaciones de Cenicientos y Cadalso de los Vidrios, afectadas por el humo intenso y la proximidad de las llamas.

A su vez, en la provincia de Ávila, el incendio iniciado en Burgohondo continúa propagándose con rapidez hacia Navaluenga y la zona de El Tiemblo. En este último, una lengua de fuego ha alcanzado varias fincas y el entorno del Valle de Iruelas, uno de los espacios naturales más valiosos de Castilla y León.

Localidades en peligro por el avance

La evolución del incendio ha obligado al desalojo de alrededor de 1.500 vecinos, campings cercanos como el de El Burguillo, ante el riesgo de que el fuego continúe extendiéndose. Además, los municipios con mayor riesgo por la evolución de los incendios son los siguientes:

Villa del Prado.

Aldea del Fresno.

San Martín de Valdeiglesias.

Pelayos de la Presa.

Cenicientos.

Cadalso de los Vidrios.

Burgohondo.

Navaluenga.

El Tiemblo.

Entorno del valle de Iruelas.

Los equipos de emergencia mantienen un seguimiento permanente de la evolución de los frentes para actuar rápidamente si fuera necesario ampliar las evacuaciones o establecer nuevos confinamientos.

Las carreteras cortadas

El avance del fuego también afecta a la circulación en varias carreteras del sureste madrileño. Por eso, permanece cerrado al tráfico en los diversos tramos de las siguientes vías:

M-501.

M-507.

M-540.

M-541.

M-206.

Además, las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos por estas zonas y seguir sólo las indicaciones de la Guardia Civil, Protección Civil y los servicios de emergencias.

Los problemas de comunicación

Los cortes de algunas redes de telefonía móvil y de datos afectan a localidades del suroeste de la Comunidad de Madrid y zonas colindantes, dificultan las comunicaciones entre los vecinos y los servicios de emergencia. A su vez, los operadores trabajan para restablecer el servicio lo antes posible, pero las labores dependen de la evolución del incendio y de que las condiciones permitan acceder con seguridad a las infraestructuras dañadas.

El seguimiento de los incendios

Las autoridades aconsejan mantenerse informado únicamente por los canales oficiales para conocer la evolución de los incendios, las órdenes de evacuación y las restricciones de movilidad. Además, los ciudadanos pueden consultar los avisos actualizados de Protección Civil, Emergencias 112 y los servicios informativos oficiales, donde se publica en tiempo real la evolución de los distintos frentes activos y las recomendaciones para la población. Por ello, la labor de los servicios de emergencia sigue siendo contener el avance del fuego, proteger a la ciudadanía y evitar que las llamas alcancen nuevas zonas habitadas durante las próximas horas.