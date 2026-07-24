Última hora sobre el estado de salud de Kiko Rivera: trasladado a planta 48 horas después de sufrir un ictus

Kiko Rivera (42) ha vuelto a enfrentarse a un complicado revés de salud. El DJ preocupaba a todos sus seguidores el pasado miércoles, 23 de julio, tras anunciar que cancelaba toda su gira de verano por un problema grave de salud. Horas más tarde, reaparecía para detallar que había sufrido un ictus y que necesitaba centrarse en lo verdaderamente importante: su pronta recuperación. Como no podía ser de otra manera, la noticia no ha parado de acaparar titulares desde entonces y, aunque se desconoce cómo está siendo su evolución, ha sido el periodista José Antonio León quien ha aclarado que ya ha sido trasladado a planta. «Es muy buena señal. «Evoluciona muy bien», señalaba.

Minutos más tarde, era Kike Calleja el que conectaba en directo con el programa para avanzar más detalles sobre el estado de Kiko Rivera, destacando que la situación era estable dentro de lo que cabe. «Las primeras 48 horas son claves para ver la evolución y que no se vuelva a repetir el ictus», explicaba. «Me vuelven a decir que, si los síntomas hubieran sido de extrema gravedad, hubiera sido trasladado del Hospital Sagrado Corazón de Sevilla, donde se encuentra, al hospital Virgen del Rocío, donde ya fue tratado en octubre de 2022 del primer ictus que tuvo», añadía.

La primera vez que sufrió un accidente cerebrovascular, se recuperó sin secuelas. Sin embargo, en esta ocasión, ha sido el propio Kiko el que ha explicado que no ha sido tan afortunada. «Han quedado algunas pequeñas secuelas que, si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo», decía. No obstante, Kiko Calleja ha querido apostillar que, a pesar de todo, el DJ «está tranquilo y evoluciona positivamente».

Más allá de cómo se encuentra el hijo de la tonadillera, Calleja también ha revelado qué fue lo primero que hizo cuando se enteró de que había sufrido de nuevo un ictus. «La primera llamada que hizo Kiko Rivera cuando se enteró de que tenía que ser ingresado fue a su tío Agustín. Agustín no daba crédito a lo que estaba oyendo en ese momento. […] Agustín fue el encargado de avisar a su hermano y este llamó corriendo a su hijo. Kiko le dijo a su madre que no había necesidad de que viajara desde Canarias hasta Sevilla», narraba. Sin embargo, la intérprete de Marinero de luces no hizo caso y se trasladó rápidamente hasta la capital hispalense para estar cerca de su hijo en estos difíciles momentos.

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Por su parte, Isa Pantoja e Irene Rosales han preferido mantenerse al margen. Fue COOL el primer medio que se puso en contacto con ellas tras lo ocurrido y su reacción fue muy diferente en ambos casos. Isa mostró una absoluta indiferencia, limitándose a decir que se iba a la playa con sus hijos y que no tenía nada que decir. Mientras tanto, Irene tan solo señaló lo siguiente: «Poco más de lo que vosotros sabéis… Bueno un poquito más», sentenciaba.