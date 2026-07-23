Isa Pantoja muestra absoluta indiferencia ante el ictus de su hermano Kiko: «Nos vamos a la playa»

Kiko Rivera no atraviesa un buen momento. El DJ acaba de anunciar, a través de un comunicado, que ha vuelto a sufrir un ictus, probablemente provocado por el estrés acumulado que lleva sufriendo durante estos últimos meses. Como no podía ser de otra manera, la noticia no ha tardado en generar una gran preocupación entre sus seguidores, reavivando así el interés por conocer cómo habrá reaccionado su entorno más cercano a este delicado momento.

En medio del revuelo, COOL se ha puesto en contacto con algunos de sus familiares y, entre todos ellos, sin duda la reacción de Isa Pantoja ha sido la más llamativa. Isa mantiene una relación nula con su hermano a día de hoy, pero este inesperado revés de salud podría haber sido un motivo más que suficiente para acercar posturas. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando este periódico le ha llamado, Isa no ha querido pronunciarse sobre el estado de Kiko. Y no solo eso. Y es que ha mostrado una absoluta indiferencia que no ha pasado desapercibida. «Lo siento. Nos vamos a la playa y estoy con las cosas del niño. No puedo hablar», concluía de una manera tajante.

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Cabe destacar que no es la primera vez que Kiko Rivera sufre un accidente cerebrovascular. En la madrugada del 21 de octubre de 2022 fue ingresado de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por este mismo diagnóstico. Por aquel entonces, su situación familiar era muy distinta a la ctual. Aunque la relación con su hermana Isa ya estaba completamente rota, una circunstancia que a penas ha variado con el paso del tiempo, el vínculo con su madre, Isabel Pantoja, también atravesaba uno de sus peores momentos. Madre e hijo no mantenían ningún tipo de contacto y las diferencias entre ambos parecían irreconciliables. Sin embargo, a día de hoy, la tonadillera y su hijo han conseguido limar asperezas y retomar el contacto, dejando atrás parte de los conflictos que, durante años, marcaron su relación.

Es precisamente por ello por lo que no sería de extrañar que Isabel Pantoja estuviera pendiente de la evolución de su hijo e, incluso, que en las próximas horas, se dejara ver en las inmediaciones del hospital en el que se encuentra ingresado. Una actitud que nada tiene que ver con la de Isa Pantoja. Y es que las palabras que ha conseguido COOL en exclusiva de ella, evitando pronunciarse sobre el estado de salud de su hermano y dando por terminada la conversación de forma inmediata, evidencian que la distancia entre ambos continúa su curso. Algo que, al menos por ahora, apunta a que no se producirá ninguna visita de la mencionada al hospital.