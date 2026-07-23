Última hora sobre el estado de salud de Kiko Rivera: «Está ingresado»

Máxima preocupación por el estado de salud de Kiko Rivera. A última hora del pasado miércoles, 22 de julio, el DJ lanzaba un inesperado comunicado en sus redes sociales en el que anunciaba la cancelación de su gira de verano (compuesta por 16 conciertos organizados entre julio y agosto) a causa de un grave problema de salud. «Es sin duda una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar», reconocía.

Optando por la discreción, el hijo de la tonadillera no revelaba en ningún momento el diagnóstico médico que padecía, pero, en medio del revuelo generado, quien ha querido aportar más claridad al asunto ha sido Canales Rivera, primo del mencionado. Desde el plató de De Lunes a Viernes, ha señalado que, aunque a día de hoy no mantiene ningún tipo de relación con su primo, un amigo suyo de Sevilla le ha llamado y le ha dicho que se ha encontrado con Lola en el Hospital Sagrado Corazón de la capital hispalense sobre las 13:00 horas preguntando por Kiko. «Según me dicen, estaría ingresado allí», desvelaba.

Por ahora, los motivos siguen siendo un auténtico misterio, pero, como no podía ser de otra manera, sus seguidores no han tardado en recordar el complicado historial médico por el que ha atravesado Kiko. Y es que a su corta edad (42), ha hecho frente a numerosos problemas de salud que han llegado a condicionar tanto su vida personal como profesional. En octubre de 2022 sufrió un ictus y, tan solo unos meses después, en julio de 2023, fue hospitalizado tras padecer una angina de pecho que le obligó a someterse a un cateterismo urgente. En 2024 también sufrió un infarto óseo de rodilla, sin olvidarnos de sus habituales episodios de gota.

El comunicado de Kiko Rivera

Ha sido a través de su perfil oficial de Instagram donde Kiko ha querido comunicar su último revés de salud y la decisión que ha tomado de alejarse de los escenarios por un tiempo indefinido. «Es una decisión difícil, pero ahora necesito centrar todas mis fuerzas en lo realmente importante. Por respeto a mi situación y a mi entorno, por ahora no voy a dar más detalles. Agradezco que sepáis comprenderlo y respetéis este momento. Agradezco también de corazón el cariño y el apoyo que siempre me habéis demostrado. Espero poder volver pronto y reencontrarme con vosotros encima de un escenario. Gracias por vuestra comprensión», escribía.

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Aunque Kiko ha preferido quitar la opción de comentarios en el post citado, ha recibido el apoyo de sus seguidores por otras vías y otras plataformas, los cuales no han dudado en desearle una pronta recuperación: «Cuídate, Kiko», «Que todo salga bien», «Te deseo de corazón que te recuperes pronto», «Cuídate mucho, que eres muy joven», expresaban algunos de ellos en el universo 2.0.